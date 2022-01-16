Переговоры Россия-НАТО и Россия-США по взаимному нераспространению ракетных ударных комплексов зашли в тупик, однако Россия на них держится уверенно. Белорусский политик Артём Агафонов в интервью Украина.ру объяснил причины этого

Без серьёзной проработки и анализа рисков Россия не стала бы повышать ставки в переговорах, утверждает эксперт. Первый возможный ответный ход Москвы на пренебрежение российскими интересами безопасности уже озвучен — это размещение ракет на Кубе и в Венесуэле.

«Размещение военных баз в «мягком подбрюшье» США — логичная и симметричная реакция на их активность в Украине. Это прямая отсылка к Карибскому кризису, повторения которого в период своего президентства Байдену точно не хочется. На всякий случай напомню, что итогом кризиса стал отказ от размещения американских ракет «Юпитер» в Турции», — сказал Агафонов. Лизан назвал три причины недоговороспособности НАТО © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Размещение же ракетных баз на территории Белоруссии эксперт называет стратегически бессмысленным — у России есть для этого Калининградская область.

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