Чтобы договоренности Москвы и Минска не нарушил новый политический строй Белоруссии, России стоит предпринять ряд мер, иначе РФ рискует услышать: «мы вам ничего не должны». Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов

«Немцев откровенно подставляют»: эксперт прокомментировал заявление США о замедлении сертификации «СП-2» © nord-stream2.com Александр Лукашенко перестанет быть президентом, но сохранит за собой всю полноту власти. При этом в стране появится новый орган управления — Всебелорусское народное собрание (ВНС).

По мнению Абзалова, Конституция будет принята, однако Москву не столько интересуют внутренние дела Белоруссии, сколько интересы самой РФ, ведь между странами есть определенные договоренности.

«Где гарантия, что белорусское руководство не изменит свою позицию спустя два года? Единственный способ это гарантировать — это исполнение интеграционных карт, активизация интеграционных процессов, и теперь за этим будет следить непосредственно Борис Грызлов. А то мы там еще совместный парламент собирались строить», — уточнил эксперт.

Абзалов уверен, что стабилизировать ситуацию может также усиление парламентской составляющей, в этом случае, подчеркнул он, партии не дадут Лукашенко каждый раз менять свою позицию, как это было уже неоднократно.

«Самое главное, чтобы Москва соблюла свои интересы. Мы оказываем серьезную поддержку Белоруссии и важно, чтобы завтра не оказалось, что «мы вам ничего не должны». Это не должно вылиться в очередной маневр 2016 года, когда мы помогали-помогали, а, оказалось, что и Крым у Белоруссии не тот, и в Сирию они войска не отправляют, и санкции частично вводятся. Москва поддержку осуществляет. Хотелось бы получить какой-то результат», — заключил эксперт.

Полностью интервью с президентом Центра стратегических коммуникаций Дмитрием Абзаловым можно прочитать здесь.