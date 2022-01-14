Журналисты информационного агентства РИА Новости обратились с запросом в посольство Кубы в Москве относительно размещения на кубинской территории российских войск. Ответ был опубликован 14 января

«Нет ни комментариев, ни информации по этому вопросу», — сказали в посольстве.

Лондон отрицает запрос РФ о проверке флота после крушения «Курска» - СМИ © AP, File

Недавнее интервью замглавы МИД РФ Сергея Рябкова только подогрело разговоры подобного толка. Он не подтвердил информацию о размещении российских военных на «заднем дворе» США, но и опровергать не стал.

В Соединенных штатах уже высказались по этому поводу. Так, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что «если Россия будет двигаться в этом направлении, мы разберемся с этим решительным образом».