«Нет ни комментариев, ни информации по этому вопросу», — сказали в посольстве.
Слухи о том, что Россия может разместить на Кубе или в другой стране Латинской Америки свои стратегические вооружения появилась после того, как стало известно, что Москве не удалось договориться с НАТО о нерасширении альянса на территорию бывших стран Советского Союза.
Недавнее интервью замглавы МИД РФ Сергея Рябкова только подогрело разговоры подобного толка. Он не подтвердил информацию о размещении российских военных на «заднем дворе» США, но и опровергать не стал.
В Соединенных штатах уже высказались по этому поводу. Так, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что «если Россия будет двигаться в этом направлении, мы разберемся с этим решительным образом».