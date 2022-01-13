Cекретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов попросил у Запада усилить помощь Украине до уровня Афганистана до вывода войск США. Об этом он сказал в интервью «Украинской правде» 13 января

«Следующий Афганистан». Что Вашингтон будет делать с Украиной дальше © РИА Новости, Александр Имедашвили, STF / Перейти в фотобанк

«Конечно, нам хотелось бы больше, особенно на фоне той колоссальной помощи, которую получил "доталибанский" Афганистан. И в этом случае, американское оружие точно оказалось бы в крепких руках, которые бы его не бросили при первой встрече с врагом», — заверил глава СНБО.

Также, по словам Данилова, «военные игрища России возле украинской границы сыграли с россиянами злую шутку». Глава СНБО заявил, что они не мобилизовали, а разозлили Запад.

Он добавил, что Украина рассчитывает на продолжение военно-технической поддержки от Запада, в частности НАТО, особенно в части воздушно-военной обороны и средств борьбы с «российскими беспилотниками».

Киев и страны Запада обвиняют РФ в подготовке вторжения на Украину. Москва подчеркивает, что это лишь алармистские заявления, и их цель — накачать Украину оружием.

По данным СМИ США, в декабре 2021 года Вашингтон тайно одобрил предоставление Украине дополнительной военной помощи на 200 млн долларов.

В августе 2021 года США вывели войска из Афганистана. К власти пришли талибы, люди стали в панике эвакуироваться из страны.