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Фицо высмеял аппетиты Киева после многомиллиардного транша ЕС

Фицо высмеял аппетиты Киева после многомиллиардного транша ЕС - 02.09.2026 Украина.ру

Фицо высмеял аппетиты Киева после многомиллиардного транша ЕС

Европейский союз согласовал Украине кредит в размере 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы, однако Киеву уже мало, отметил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции в эфире телеканала ТА3

2026-09-02T11:40

2026-09-02T11:40

2026-09-02T11:45

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"Вы заметили, что Украина уже кричит о том, что у нее нет денег? Кредит на 90 миллиардов был одобрен, а они уже просят очередные деньги", — отметил словацкий лидер.Из выделяемых ЕС 90 миллиардов около 60 миллиардов евро предназначены именно для военных нужд, но Киев из-за острого дефицита бюджета уже сейчас требует досрочно отдать ему часть транша, запланированного только на 2027 год. Фицо жестко резюмировал, что пока он возглавляет правительство Словакии, страна не согласится на выделение кредитов для продолжения боевых действий.Москва неоднократно подчеркивала, что многомиллиардная финансовая и военная помощь западных стран киевскому режиму лишь затягивает конфликт и не способствует его дипломатическому урегулированию. Подробнее о затягивании конфликта - в материале Такер Карлсон заявил, что Украина как нация прекратит существование из-за затягивания конфликта Западом на сайте Украина.ру.

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новости, киев, словакия, роберт фицо, украина, ес, украина.ру