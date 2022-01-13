Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что на космодроме Байконур не намерены поддерживать контакты с новым министром информации Казахстана Аскаром Умаевым. Об этом он написал в Telegram 12 января

«На космодроме Байконур мы не будем рады министру Аскару Умарову. Мы его там не ждем», — написал Рогозин.

Также с новым главой Мининформации Казахстана отказался работать руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.

Примаков подчеркнул, что Россотрудничество не поддерживает контакты, не работает и не сотрудничает с «русофобской дрянью», из-за этого, по его словам, невозможно взаимодействие российского ведомства с этим министром и возглавляемым им министерством информации.

Город и космодром Байконур в Казахстане находятся в аренде у РФ до 2050 года. На его территории работают российские административные структуры.

Ранее в СМИ припомнили оскорбительные высказывания Аскара Умарова относительно русских, России и Дня Победы. «Не имеет морального права занимать государственный пост»: соцсети о назначении министром Аскара Умарова © primeminister.kz

До назначения главой Мининформации Казахстана Умаров руководил государственным информагентством Казинформ, а затем был заместителем министра информации республики.

После скандальных публикаций Умаров заявил о своей приверженности «принципам толерантности и дружбы народов, единству народа Казахстана и братских отношений с соседями».