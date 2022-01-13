«Это неплохо. Это наш культурный продукт и наше культурное влияние… Если фильм, который снимается украинским режиссером, бьет рекорды по просмотрам в России, значит, это говорит о том, что мы находимся в одном ментальном пространстве. Это все же залог того, что когда-то мы нормализуем отношения между двумя народами… Мы не враги и понимаем друг друга. Обыденными вещами мы живем примерно одинаково. Это главное. И я думаю, что это лучше, чем закрыться полностью», — заявил он.
Также Карасев добавил, что видит некий «троллинг» того, что украинский кинопродукт бьет рекорды в России, однако с юридической точки зрения никакой подоплеки нет. По его информации, сериал принадлежит шведской юридической группе, которая сама определяет, где и с кем договариваться о трансляции.
Ранее некоторые поклонники сериала «Сваты» отрицательно высказались о седьмом сезоне. Они разругали новые серии за обилие драматических моментов, плохую музыку и кумовство. Несмотря на отрицательные моменты последнего сезона, «Сваты» стали самым популярным сериалом в России в 2021 году. Простая история сближения двух семей, городской и сельской, и их совместного воспитания своенравной девочки Жени одинаково покорила сердца зрителей и на Украине, и в России.