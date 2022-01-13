Успех сериала «Сваты-7» свидетельствует о том, что отношения украинцев и россиян неизбежно наладятся. Об этом 12 января заявил в эфире телеканала UkrLive украинский политолог Вадим Карасев

«Сваты» вернулись, а украинцы стали русскими. Скандальные итоги 2021 года в шоу-бизнесе © Instagram, svatiofffan

Также Карасев добавил, что видит некий «троллинг» того, что украинский кинопродукт бьет рекорды в России, однако с юридической точки зрения никакой подоплеки нет. По его информации, сериал принадлежит шведской юридической группе, которая сама определяет, где и с кем договариваться о трансляции.

Ранее некоторые поклонники сериала «Сваты» отрицательно высказались о седьмом сезоне. Они разругали новые серии за обилие драматических моментов, плохую музыку и кумовство. Несмотря на отрицательные моменты последнего сезона, «Сваты» стали самым популярным сериалом в России в 2021 году. Простая история сближения двух семей, городской и сельской, и их совместного воспитания своенравной девочки Жени одинаково покорила сердца зрителей и на Украине, и в России.