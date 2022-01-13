По словам Волги, большинство граждан Украины относится к местным политикам с тотальным недоверием, потому что те себя уже многократно дискредитировали. Как результат — общество в стране сильно радикализируется, причем не только на Западе, но и в центре.
«Сегодня никто не скрывает подготовку к новому Майдану в том случае, если по результатам переговоров в Женеве будут приняты решения, согласно которым [Владимира] Зеленского заставят внести Минские соглашения в Раду. Внесения Минских соглашений в Раду ждут все. Но ждут, чтобы прийти с оружием, расстрелять парламент и вынести всех. И это не шутки», — заявил эксперт.
Полностью интервью с Василием Волгой можно прочитать здесь.