В последние месяцы на Украине активно ждали российского вторжения, которое так и не произошло. Поменялись ли настроения украинцев с тех пор, журналистам издания Украина.ру рассказал депутат Верховной Рады Украины V созыва Василий Волга

«Лишиться суверенитета»: украинский астролог предостерег сограждан © Скриншот с эфира MY.UA

«Сегодня никто не скрывает подготовку к новому Майдану в том случае, если по результатам переговоров в Женеве будут приняты решения, согласно которым [Владимира] Зеленского заставят внести Минские соглашения в Раду. Внесения Минских соглашений в Раду ждут все. Но ждут, чтобы прийти с оружием, расстрелять парламент и вынести всех. И это не шутки», — заявил эксперт.

Полностью интервью с Василием Волгой можно прочитать здесь.