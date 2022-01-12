У казахстанского мятежа и украинского Майдана много общего. Последствия этих событий мы бкдем ощущать еще очень долго, считает украинский политик-социалист Василий Волга

Никита Мендкович о роли спецслужб США и Великобритании в казахстанском мятеже © РИА Новости, Александр Натрускин Василий Волга в интервью интернет-изданию Украина.ру прокомментировал беспорядки в Казахстане:



— Василий Александрович, я вспоминаю нашу совместную поездку в Казахстан пятилетней давности. Тогда вроде бы ничего еще не предвещало данных событий, хотя некоторые предпосылки были. Какова ваша оценка происходящего сейчас, почему так произошло?

— Когда в доме бардак и хаос, виноват хозяин дома, это прежде всего. Вы говорите «ничего не предвещало», но я хочу напомнить о некоторых разговорах с вами, с Дмитрием Скворцовым (публицист. — Ред.), с Владимиром Скачко (журналист. — Ред.). Я тогда много провел бесед и с деятелями культуры и просто на улицах с прохожими. Меня поразили разговоры с обычными людьми в Астане. Астана — красивый современный город, чудо, построенное в пустыне. За тридцать лет вырос огромный город, который не уступает никаким лас-вегасам. Но при этом все это время периодически поступала информация о том, что в стране работают программы грантовой поддержки талантливых студентов, ученых, работающих в гуманитарной сфере. Один в один с тем, что происходило на Украине. Результаты — те, которые мы уже видели. Уже тогда началась подготовка к переходу с кириллицы на латиницу. Уже тогда радикальный исламизм начинал поднимать голову, а ведь в Казахстане почти 80% населения исповедуют ислам.

Сегодня я не могу не согласиться с заявлением посла России в США о том, что произошедшее в Казахстане инициировано уходом американцев из Афганистана. Потому что многие из тех террористов, которых сегодня отлавливают по Казахстану, ушли в горы. Среди них и представители Талибана*, и представители ИГИЛ*. И это еще не конец. Так что я не согласен с тем, что мы с вами этого не увидели. Я тогда сделал несколько публикаций о том, что существуют все предпосылки к тому, что радикальные силы Казахстана рано или поздно, в зависимости от того, как разложится ситуация, о себе заявят; что Майдан приближается, и что это в обязательном порядке будет использовано против России. Многие отнеслись к этому скептически. Вот вам результат.

Повысить цены на газ в два раза, когда в стране такая непростая общественно-политическая атмосфера, — это или провокация, или несусветная глупость. На газ, который главный для заправки почти всех автомобилей Казахстана. Это все равно что вам говорят, что на заправке бензин стоит 25-29 гривен, а на деле — 60 гривен.

В Китае опровергли слухи о том, что там находится Назарбаев © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Мухтар Аблязов — беглый экс-банкир, лидер оппозиционного движения «Демократический выбор Казахстана». — Ред.) из Франции, что протестами руководит он. Также появились заявления о том, что центр координации находится под прикрытием СБУ в Киеве, и что из украинской столицы идет координация действий теми террористическими группами, которые захватывают центральные органы исполнительной власти в Казахстане, убивают полицейских.

Быстро стало понятно, что ситуацию подхватывают наши «партнеры». Их главная цель — удар по перспективам Китая и России, по перспективам великого китайского шелкового пути, дабы похоронить на корню стремление Китая получить сухопутный путь своих товаров в Европу, который позволит в два раза сократить срок доставки товаров на европейские рынки, соответственно, увеличить товарооборот в два раза. Это был бы колоссальный успех как для Китая, так и для России и Казахстана.

— На Украине достаточно активно обсуждается ситуация в Казахстане, но тем не менее Зеленский, президент Украины, казахстанские беспорядки не стал комментировать. Почему официальный Киев молчит?

— А что ему сказать? Зеленский попал как кур в ощип. А не само ли ЦРУ непосредственно координировало эти беспорядки? Ибо третий этаж на Владимирской (на Владимирской улице в Киеве расположено главное здание СБУ. — Ред.) почти весь занят работниками ЦРУ. Сейчас какое-либо заявление Зеленского в ту или иную сторону опасно для него самого.

Сегодня начались переговоры по большой сделке (10 января начались переговоры Россия — США — НАТО в Женеве. — Ред.). Россия неожиданно и мощно укрепила свои позиции.

На протяжении двадцати пяти лет независимости бывших республик Советского Союза строилась дуга конфронтации из стран Балтии, Польши, Украины, Грузии. Это такая физическая дуга, которая отрывает Россию от Германии, от Европы. Но Россия сказала: «хорошо, дальше мы идем в Китай». Китай сегодня становится первой экономикой мира, а по целому ряду показателей Китай уже стал первой экономикой мира. И вместе с Китаем поднимается Россия: строится «Сила Сибири», идет мощный подъем. Однако соперникам необходимо «зажечь подбрюшье» — создать огненное кольцо вокруг России. Но тут — неудача! Это уже определенный стиль Путина — такой малокровный или почти бескровный бросок.

Мы с вами имеем Приштину. Тогда Путин возглавлял Совет национальной безопасности. После этого Грузия, события в Крыму. И напоследок Армения — Азербайджан. Каждый раз перед тем, как происходит такой бросок, Путин выжидает момента, пока внутренние противоречия на опасных территориях не доходят до такого уровня, когда уже, например, геноцид становится неизбежным, как это произошло в конфликте между Арменией и Азербайджаном. Геноцид пообещала крымчанам и так называемая новая революционная киевская власть. Тогда Тягнибок (Олег Тягнибок — украинский националист. — Ред.) с трибуны парламента, обратившись к крымчанам, сказал: «Либо вы все станете украинцами, либо Крым станет безлюдным».

— Еще до этого Дмитрий Корчинский в 90-е годы об этом говорил.

— А сегодня об этом уже заявляет власть. Она говорит: «Мы идем к вам, будем вас резать, или вы все защебечете украинским языком и будете молиться на нашего Бандеру». И в этот момент осуществляется бросок. Интересный стиль у этих бросков. Население встречает «зеленых человечков» с цветами. Россия приходит и останавливает убийства мирных граждан, наводит порядок, приводит с собой стабильность и мир. «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон пост», «Дейли Телеграф» — о чем все их публикации за последнюю неделю? Все шокированы — «как же это возможно»? Но уже пора привыкнуть.

— Президент России Владимир Путин заявил о том, что в Казахстане реализуются майданные технологии. А президент Белоруссии Александр Лукашенко говорит о том, что уроки Казахстана в первую очередь нужно извлечь Узбекистану. Это тревожные сигналы для Узбекистана?

— Не только для Узбекистана. Киргизия — страна постоянных волнений, она в революциях и госпереворотах. В Киргизии сегодня уже существуют очень нехорошие сигналы, тот же Корчинский. Его заявления не просто пиар, Корчинский никогда ради одного пиара ничего не заявляет. Это человек, который формировал батальон и воевал в Приднестровье против русской армии, воевал он и в Чечне на стороне террористов против русской армии. И этот человек сегодня формирует батальон, который реально будет воевать в Киргизии. Я думаю, заявляя сегодня об этом и вербуя на Украине боевиков для войны, он (Корчинский. — Ред.) уже имеет гарантии оплаты их работы.

Но после Белоруссии и Казахстана у здоровых сил, которые видят свое будущее в построении новых конфигураций безопасности и в сотрудничестве на всем евразийском континенте, то есть тех сил, которые ведут подчас отчаянную борьбу с нашими «партнерами», появляется уверенность в том, что мы дышим в одном направлении.

Конечно, в Казахстане сейчас большое горе, огромное количество погибших из-за хаоса. 164 человека — это огромное количество погибших из-за общественных беспорядков. Я думаю, их гораздо больше, это еще не конец всей истории. Но при этом на наших с вами глазах происходят исторические события.

На Украине очень многие люди разделяют мои взгляды, они видят наше совместное великое будущее России, Белоруссии, Украины, Казахстана. Некоторые называют это «СССР 2.0», однако при чем тут СССР? Это на самом деле восстановление наших исконных территорий в их полной силе.

— На Украине активно ждали российского вторжения, анонсировали даже несколько дат, но Россия традиционно на эту войну не явилась. Какие настроения сейчас, в частности, в Киеве, а какие в регионах? Очевидно, что вектор сегодня смещен в сторону Казахстана, однако продолжают ли на Украине ожидать российское наступление?

— Если говорить о людях, а не о политиках, то гражданам все равно на политические процессы. Во-первых, это связано с тотальным неверием украинским политикам. Сегодня церкви верят гораздо больше, нежели политикам, потому что те себя многократно дискредитировали. Во-вторых, настроения сильно радикализируются не только на Западной Украине, но и среди националистов Киева, то есть центра.

Сегодня никто не скрывает подготовку к новому Майдану в том случае, если по результатам переговоров в Женеве будут приняты решения, согласно которым Зеленского заставят внести Минские соглашения в Раду. Внесения Минских соглашений в Раду ждут все. Но ждут, чтобы прийти с оружием, расстрелять парламент и вынести всех. И это не шутки. Об этом говорят, и говорят практически в публичной сфере, и говорят те люди, которые в 2004 году продемонстрировали свою решимость и способность действовать радикальными методами, а в 2014 показали себя в деле. И это те люди, у которых руки по самые плечи в крови. И они об этом заявляют опять. Вот такие настроения.

— В Женеве стартовал первый раунд переговоров между Россией и США о гарантиях безопасности. Чего от этих переговоров ждёте лично вы? И вообще, стоит ли ждать какого-либо прорыва в этом направлении?

Территория без революций. Казахстанский кризис изменил роль и влияние ОДКБ © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Когда-то в детстве мы шутили: «на нашей улице перевернется КАМАЗ с апельсинами». Так вот, мне кажется, для тех сил на Украине, которые живут интернациональными ценностями, идеей восстановления братских отношений наших республик, идеей восстановления Великой Руси (кто-то называет это «СССР 2.0», кто-то по-другому). Так вот. Для этих людей КАМАЗ с апельсинами уже начал переворачиваться.

— Тем не менее вы не исключаете и другой возможности. В одном из ваших недавних интервью вы, в частности, говорили, что, если ситуация пойдет по иному сценарию, не исключено, что вам придется покинуть Киев и сменить страну проживания. Насколько велика вероятность такого развития событий?

— Я уже покидал Киев и год жил в России, пока на Украине по мне не закрыли ряд уголовных дел. В интервью, о котором вы сейчас говорите, я давал совет тем политикам, которые обращались ко мне с вопросом, как им поступить со своими семьями в 2022 году. Ну а я никуда уезжать не буду. Понимаете, мы с вами стоим на пороге великих событий. И в этих великих событиях я буду принимать самое активное участие, если обстоятельства меня к этому позовут. Мы стоим накануне событий, когда каждому придется определиться, с какой он стороны. Моя сторона совершенно определенна. Это сторона антинацистская. Это сторона против радикального украинского национализма, разрушившего Украину. И моя сторона — это братский союз Белоруссии, России, Украины, Казахстана… Так что я буду на этой стороне, и хватит уже. Наездился я. Все, кто мог только убежать, уже убежали. Я останусь на Украине.

* Деятельность организации запрещена в РФ