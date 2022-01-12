Экс-президент, глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко пообещал вернуться на Украину 17 января и призвал власти не пугать его арестом. Об этом сообщила пресс-служба его партии в Facebook

В записи отмечается, что сейчас экс-президент Украины в Брюсселе «проводит важные международные встречи, в том числе по линии НАТО». Константин Бондаренко о том, посадят ли Порошенко: Зеленский хочет имитировать выполнение «Минска», и Порошенко ему опасен © РИА Новости, Нина Зотина

«Советую Банковой не тратить средства на незаконное наружное наблюдение и прослушку — мы будем информировать вас о каждом шаге, который приближает домой. Также не советую властям пугать меня арестом прямо в аэропорту. Я возвращаюсь 17 января в 9 утра», — цитирует Порошенко пресс-служба партии.

На брифинге 12 января в комментарии СМИ адвокат экс-президента Игорь Головань заявил, что оснований для задержания и принудительной доставки в суд Порошенко у властей нет.

Утром 12 января украинские Telegram-каналы сообщили, что Госпогранслужба Украины готова задержать политика прямо в аэропорту Борисполь. По их данным, в списке прилетающих 17 января напротив фамилии Порошенко стоит пометка «арест».

Ранее Офис генпрокурора Украины подготовил ходатайство в суд об аресте Порошенко для доставки на заседание суда с возможностью внесения залога в 1 млрд гривен.

На Порошенко заведено дело по обвинению в госизмене из-за покупки топлива в ЛДНР в 2014 году. Печерский районный суд арестовал имущество политика.