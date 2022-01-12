В записи отмечается, что сейчас экс-президент Украины в Брюсселе «проводит важные международные встречи, в том числе по линии НАТО».
«Советую Банковой не тратить средства на незаконное наружное наблюдение и прослушку — мы будем информировать вас о каждом шаге, который приближает домой. Также не советую властям пугать меня арестом прямо в аэропорту. Я возвращаюсь 17 января в 9 утра», — цитирует Порошенко пресс-служба партии.
На брифинге 12 января в комментарии СМИ адвокат экс-президента Игорь Головань заявил, что оснований для задержания и принудительной доставки в суд Порошенко у властей нет.
Утром 12 января украинские Telegram-каналы сообщили, что Госпогранслужба Украины готова задержать политика прямо в аэропорту Борисполь. По их данным, в списке прилетающих 17 января напротив фамилии Порошенко стоит пометка «арест».
Ранее Офис генпрокурора Украины подготовил ходатайство в суд об аресте Порошенко для доставки на заседание суда с возможностью внесения залога в 1 млрд гривен.
На Порошенко заведено дело по обвинению в госизмене из-за покупки топлива в ЛДНР в 2014 году. Печерский районный суд арестовал имущество политика.