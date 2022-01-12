Год начался с важнейшего заявления пяти ядерных государств, которое фактически продиктовало повестку дня для нового витка событий в геополитике. Об этом 11 января рассказал украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала «Наш»

«Для меня год начался не с трагедии в Казахстане. Хотя, конечно, он был в эпицентре… Я обращу внимание на другое. Год начался с заявления, которое, как мне кажется, недооценено в масштабном значении. А именно — заявление пяти ядерных государств, которые в очередной раз пусть декларативно, но подтвердили, что мир будущего, который будет выстраиваться после больших диалогов, это мир без ядерной войны», — заявил он.

Это заявление, по словам эксперта, важно с практической точки зрения, поскольку оно сопровождается ожиданиями, что оно может запустить и новый переговорный процесс. «Большая пятерка» и новое мироустройство: Украина – под внутренней оккупацией © president.gov.ua

Недавно объединение России, Британии, США, Китая и Франции, уже названное «Большой пятеркой», или G5, обнародовало совместное заявление о недопущении ядерной войны и гонки вооружений. Оно появилось сразу после нового года.