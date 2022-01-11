В Кривом Роге выпали необычные осадки, после которых жители города вынуждены счищать с машин частицы металла. Видео на днях опубликовали в Instagram-паблике «Мой Кривой Рог»

Жительница Кривого Рога показала, как после такого дождя протирает свой автомобиль салфеткой, а на ней остаются блестящие крупицы металла. В Кривом Роге неспокойно. Что происходит с металлургическим гигантом ArcelorMittal © РИА Новости, Александр Костин / Перейти в фотобанк

«Район Червонная. После сегодняшнего дождя вот такой осадок», — рассказала она.

В комментариях местные жители обратили внимание, что в Кривом Роге такие дожди — нередкое явление.

«Арселор поздравляет с праздниками», «Такая ерунда с машиной каждое утро. Если несколько дней не выезжать, это все цементируется и смыть возможно только уксусом», «Люди которые удивляются, вы наверное недавно переехали в этот город?», «Это графит, ничего страшного», «Можно на металлолом сдать», «После каждого дождя такое счастье», «Праздничный дождь», — стали шутить украинцы.

Пользователи соцсети также отметили, что металлические блестки подходят к маникюру женщины, записавшей видео — у нее на ногтях тоже лак с блестками.

Ранее банковские счета горно-металлургического комбината «АрселорМиттал Кривой Рог» были арестованы офисом генерального прокурора Украины, сообщается, что из-за этого компания не может выплатить сотрудникам зарплату. Предприятие обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах.