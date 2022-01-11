Украине необходимо вести более независимую внешнюю политику, чтобы не заниматься самообманом в поиск псевдопартнеров со стороны США и стран НАТО. Об этом 10 января в эфире телеканала UkrLive заявил директор Института украинской политики, политолог Руслан Бортник

«НАТО и западные страны в сфере безопасности не ведут себя честно. Послушайте, что они говорят. Постоянно звучат заявления, что цена для России вторжения в Украину будет высокой. Вас ничего не смущает в этом заявлении? А слово "цена" вас не смущает?.. Неужели партнеры будут говорить о цене… Нам, наконец, нужно вести прямые переговоры с Россией и решать наши проблемы», — заявил он.

Посольство РФ ответило на призыв США отвести войска © Facebook посольства РФ в США

Также, по его словам, настало время, чтобы президент Украины Владимир Зеленский и его команды обратились к "более независимой политике" и, к примеру, главным торговым партнером выбрали Китай, а оборонный союз искали с Турцией или Британией.