«Россия жестко предупредила США» - Рябков описал переговоры в Женеве тремя словами
«Россия жестко предупредила США» - Рябков описал переговоры в Женеве тремя словами
© РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк
«Наше решение — где и когда проводить военные учения на национальной территории. Мы продолжим проводить их, потому что это соответствует интересам безопасности», — говорится в публикации.

В дипмиссии подчеркнули, что не понимают логику, при которой первая замгоссекретаря США Уэнди Шерман призывает Россию отвести войска от границы с Украиной, при том что Штаты на переговорах с РФ не хотят обсуждать численность войск в Европе.

Накануне Шерман и замглавы МИД РФ Сергей Рябков провели переговоры в Женеве. После переговоров во время брифинга журналисты спросили пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса, куда Россия должна отвести войска, чтобы добиться деэскалации у границ Украины. Прайс заявил, что США добиваются отвода войск РФ от границы с Украиной на места постоянной дислокации либо транспарентности (отсутствия секретности) при проведении учений.

 