РФ вправе сама решать, где внутри страны размещать войска, а учения будут продолжены. Об этом заявили 11 января в Twitter-аккаунте посольства России в США

«Россия жестко предупредила США» - Рябков описал переговоры в Женеве тремя словами © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

В дипмиссии подчеркнули, что не понимают логику, при которой первая замгоссекретаря США Уэнди Шерман призывает Россию отвести войска от границы с Украиной, при том что Штаты на переговорах с РФ не хотят обсуждать численность войск в Европе.

We don't understand the logic of @DeputySecState who states that 🇷🇺 should "return its troops to barracks or tell 🇺🇸 what exercises are ongoing and what their purpose is" while 🇺🇸 doesn't intend to discuss its troop levels in Europe with us.

📎 https://t.co/YQLPgLsUze pic.twitter.com/Qf5U690g63 — Russian Embassy in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) January 11, 2022

Накануне Шерман и замглавы МИД РФ Сергей Рябков провели переговоры в Женеве. После переговоров во время брифинга журналисты спросили пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса, куда Россия должна отвести войска, чтобы добиться деэскалации у границ Украины. Прайс заявил, что США добиваются отвода войск РФ от границы с Украиной на места постоянной дислокации либо транспарентности (отсутствия секретности) при проведении учений.