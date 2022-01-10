По информации газеты, начиная с 2017 года киевский режим обращается к Канаде с просьбами о строительстве такого завода. Сейчас на подконтрольной Киеву территории не имеется подобных промышленных объектов, сообщает издание.
В декабре 2017 года оборонный комитет канадской Палаты общин рекомендовал правительству страны организовать поставку вооружений на Украину, «при условии, что она покажет, что работает над ликвидацией коррупции на всех уровнях правительства», информирует Ottawa Citizen.
«Украина считается одной из самых коррумпированных стран мира, но её правительство старается решить эту проблему», — замечает газета.
В настоящее время проект строительства завода находится на стадии планирования. В нём участвует государственная Канадская торговая корпорация (CCC) и ряд частных компаний из провинции Онтарио. С украинской стороны за проект отвечает компания Укроборонпром, информирует издание.
Впрочем, за последние семь месяцев одна из участвовавших в проекте компаний то ли прекратила своё существование, то ли сменила название, выяснила газета. Другие компании не ответили на запросы издания.