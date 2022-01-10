Канада планирует строительство завода по производству боеприпасов на Украине несмотря на то, что Россия рассматривает военную помощь киевскому режиму как враждебные действия, сообщает 10 января газета Ottawa Citizen

По информации газеты, начиная с 2017 года киевский режим обращается к Канаде с просьбами о строительстве такого завода. Сейчас на подконтрольной Киеву территории не имеется подобных промышленных объектов, сообщает издание.

Кленовое оружие: чем Канада вооружит Украину © president.gov.ua

«Украина считается одной из самых коррумпированных стран мира, но её правительство старается решить эту проблему», — замечает газета.

В настоящее время проект строительства завода находится на стадии планирования. В нём участвует государственная Канадская торговая корпорация (CCC) и ряд частных компаний из провинции Онтарио. С украинской стороны за проект отвечает компания Укроборонпром, информирует издание.

Впрочем, за последние семь месяцев одна из участвовавших в проекте компаний то ли прекратила своё существование, то ли сменила название, выяснила газета. Другие компании не ответили на запросы издания.