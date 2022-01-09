Он запечатлел 16-этажную новостройку, на крыше которой установлен дымоход. Из трубы выходит черный дым.
«Многоэтажка "на дровах". Пока все обсуждают цены на газ и перспективы тарифов на централизованное отопление, в Киеве начала работать еще одна твердотопливная котельная в многоквартирном доме», — подписал он снимки.
По словам журналиста, к дому никаких коммуникаций, кроме электричества, не подведено. Гуцул нашел один плюс в сложившейся ситуации: жители дома не зависят от цен на газ и отопление. Он предположил, что теперь для них важным показателем является стоимость дров.
Осенью прошлого года первый вице-премьер страны Алексей Любченко отмечал, что при среднегодовой стоимости в 900 долларов за тысячу кубометров газа, некоторые отрасли рискуют пострадать.
Бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник заявлял, что большинство украинцев вынуждены переходить на отопление дровами из-за слишком дорогого газа.