Жильцы многоэтажного дома в Киеве начали отапливать свои квартиры дровами. Соответствующие фотографии опубликовал на днях журналист Владимир Гуцул в своем Facebook

В Киеве перестали отапливать квартиры, больницы и школы © РИА Новости, Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

«Многоэтажка "на дровах". Пока все обсуждают цены на газ и перспективы тарифов на централизованное отопление, в Киеве начала работать еще одна твердотопливная котельная в многоквартирном доме», — подписал он снимки.

По словам журналиста, к дому никаких коммуникаций, кроме электричества, не подведено. Гуцул нашел один плюс в сложившейся ситуации: жители дома не зависят от цен на газ и отопление. Он предположил, что теперь для них важным показателем является стоимость дров.

Осенью прошлого года первый вице-премьер страны Алексей Любченко отмечал, что при среднегодовой стоимости в 900 долларов за тысячу кубометров газа, некоторые отрасли рискуют пострадать.

Бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник заявлял, что большинство украинцев вынуждены переходить на отопление дровами из-за слишком дорогого газа.