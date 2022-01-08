Также в сообщении отмечается, что на 8 января отменены четыре рейса из столицы страны.
«8 января 2022 года из/в г. Нур-Султан планируется выполнение 15 международных рейсов в/из гг. Москва, Дубаи, Франкфурт, Минск, Калининград, Пхукет, Кутаиси и отменено выполнение 4 рейсов в/из гг. Москва, Франкфурт», — говорится в сообщении агентства.
Всего в Казахстане на 8 января планируется выполнение 23 рейсов, отменено 25, указывается в сообщении министерства.
В связи с происходящщими на территории страны массовыми беспорядками власти Казахстана ввели красный — критический — уровень террористической опасности.
Во всех регионах страны объявлен режим антитеррористической операции.