Как заявил Аблязов, протестующие в Алма-Ате каждый день спрашивают у него, как действовать.
«Я вижу себя лидером оппозиции… Каждый день протестующие звонят мне и спрашивают: "Что нам делать? Мы стоим здесь: что нам делать?» — отметил Аблязов.
По его словам, он готов вернуться в Казахстан и возглавить «временное правительство». Но лишь при условии, что протест «достигнет правильного охвата».
Также Аблязов отметил, что не получал денежных средств от Запада для координации протестов.
Как ранее сообщало британское издание The Times, Аблязова называют «самым богатым в мире беглецом-мошенником». Его разыскивают в Казахстане, России и Украине по обвинению в хищении пяти миллиардов долларов
Кроме того, экстрадиции Аблязова добивался ряд британских политиков. Причиной этого было неуважение Аблязова к решению британского суда. Сам Аблязов, первоначально получивший убежище в Великобритании, вынужден был бежать во Францию, где в 2020 года получил статус беженца.