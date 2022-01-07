Бывший руководитель «Банк Туран Алем» (БТА Банк) Мухтар Аблязов назвал себя лидером оппозиции и протестов в стране, сообщает Reuters

Как заявил Аблязов, протестующие в Алма-Ате каждый день спрашивают у него, как действовать.

«Я вижу себя лидером оппозиции… Каждый день протестующие звонят мне и спрашивают: "Что нам делать? Мы стоим здесь: что нам делать?» — отметил Аблязов.

По его словам, он готов вернуться в Казахстан и возглавить «временное правительство». Но лишь при условии, что протест «достигнет правильного охвата».

Также Аблязов отметил, что не получал денежных средств от Запада для координации протестов. Решающие дни. Казахстан в шаге от катастрофы © © REUTERS / Mariya Gordeyeva

Как ранее сообщало британское издание The Times, Аблязова называют «самым богатым в мире беглецом-мошенником». Его разыскивают в Казахстане, России и Украине по обвинению в хищении пяти миллиардов долларов

Кроме того, экстрадиции Аблязова добивался ряд британских политиков. Причиной этого было неуважение Аблязова к решению британского суда. Сам Аблязов, первоначально получивший убежище в Великобритании, вынужден был бежать во Францию, где в 2020 года получил статус беженца.