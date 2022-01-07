Российская подводная лодка и фрегат ВМС Великобритании «Тип 23» Northumberland столкнулись в Атлантическом океане в то время как корабль занимался поисками субмарины, написал The Sun

«Самые разные»: Путин озвучил варианты ответа РФ на расширение НАТО на восток © CC0, Pixabay

СМИ утверждает, что гидролокатор, который представляет из себя трос толщиной с водопроводную трубу, «протащили по корпусу субмарины». Корабль получил повреждения, и экипаж был вынужден прервать задание по поиску российской подлодки и вернуться в порт для ремонта.

The Sun не называет свой источник информации, однако утверждает, что собеседник предположил, что российские подводники «облажались» и услышали внезапный и необычный звук, «как если бы вилку протащили по терке для сыра».

В посольстве РФ в Лондоне от комментариев отказались. Неизвестно также получила ли субмарина повреждения.

Между тем, все чаще западные эксперты высоко оценивают работу подводного флота РФ, утверждая, что «лажают» как раз США и НАТО. В подтверждение тому приводят случаи, когда российские субмарины попросту «испаряются в водах» мирового океана.

В частности, 2 января дизель-электрическая подводная лодка «Новороссийск» появилась в водах Средиземного моря, приблизившись к району развертывания боевых кораблей США и ушла на глубину.

«Попытки в течение двух последних суток отыскать российскую субмарину не увенчались успехом. Для этого были задействованы корабли, оснащенные радиолокаторами, и противолодочные самолеты, однако это также оказалось безуспешным», — отметил портал Avia.pro.

В апреле прошлого года подлодка Черноморского флота «Ростов-на-Дону» проекта «Варшавянка» также исчезла с радаров кораблей НАТО в Средиземном море. Силы Североатлантического альянса дольше недели пытались обнаружить субмарину, однако безрезультатно.

«Значит, в условиях боевых действий они находятся на прицеле, что их очень раздражает», — сделал вывод один из российских экспертов.