Необходимо анализировать «треугольник» турецких отношений с Россией и турецких отношений с Украиной не с точки зрения соперничества, а с точки зрения сотрудничества. Об этом рассказал турецкий политолог Онур Синан Гюзалтан в интервью изданию Украина.ру

Турецкий политолог Онур Синан Гюзалтан: Наше сотрудничество с Россией может изменить историю Земли © Украина.ру Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно предлагал стать посредником между Украиной и Россией. При этом Москва заявила, что не видит в такой инициативе никакой необходимости.

У Турции есть право иметь отношения с Россией, или с Украиной, или с любой другой страной, точно так же Россия может иметь отношения с Турцией и отношения с Грецией, поэтому когда у Турции есть отношения с Украиной, это не значит, что они направлены против России или против российских интересов в регионе, считает эксперт.

«Точно такое же утверждение справедливо для российско-турецких отношений: когда Турция и Россия их налаживают — а сейчас между нашими странами очень хорошие отношения, у Анкары и Москвы очень хорошие отношения в различных сферах, — это не значит, что Турция и Россия действуют против Украины», — рассуждает Гюзалтан.

В России бытует мнение, что у Турции и Украины есть стратегические отношения по некоторым пунктам, и некоторые эксперты в Москве считают, что они направлены против российских интересов, но турецко-украинские отношения не направлены против России, подчеркнул политолог.

Турция, Россия и Украина могут вместе решить вопрос о будущем этого региона, они могут действовать вместе в силу общих интересов, но для того, чтобы сделать это, нужно больше диалога между ними, заключил собеседник издания.

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