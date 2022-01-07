Если бы не Вторая мировая война, то сейчас на территории Западной Украины жили бы поляки украинского происхождения, такие как участвующий в российских ток-шоу журналист Томаш Мацейчук. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Судя по фамилии, он происходит либо из Волыни, либо из Подолья, но он считает себя поляком, ведь в то время были эксперименты, которые проводил одним из глав польского воеводства, и украинцы расценивали их более опасными, чем пацификации, уточнил эксперт.

«Территории Западной Украины представляли угрозу не столько для России, сколько для Польши. Это Польша не могла их переварить. Но Польша с ними не церемонилась. Она приговаривала их к смертной казни или каторге, она проводила сеансы пасификации и пыталась инкорпорировать украинцев в состав Речи Посполитой», — напомнил Безпалько.

если бы советская власть сделала ставку на общерусское движение Западной Украины, никакой проблемы не было бы. Точно так же, как эти люди могли сейчас считать себя поляками, точно так же они могли бы считать себя русскими. Но через такое количество лет, когда русских ликвидировали, ассимилировали или заставили уехать, с этим населением уже ничего невозможно сделать, добавил политолог.

Но не бывает окончательных выводов о каких-то людях или территориях. Это комплексный вопрос, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.