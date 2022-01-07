В декабре 1991 года исполнилось 30 лет с момента распада СССР. Дата несомненно, важнейшая и для бывших постсоветских республик, и для мировой истории. Фактически на глазах и при участии многих нынешних экспертов, политиков, журналистов произошло событие во многом изменившее мир, событие, которое продолжает влиять на историю, политику, социальный уклад жизни сотен миллионов людей.
Судя по фамилии, он происходит либо из Волыни, либо из Подолья, но он считает себя поляком, ведь в то время были эксперименты, которые проводил одним из глав польского воеводства, и украинцы расценивали их более опасными, чем пацификации, уточнил эксперт.
«Территории Западной Украины представляли угрозу не столько для России, сколько для Польши. Это Польша не могла их переварить. Но Польша с ними не церемонилась. Она приговаривала их к смертной казни или каторге, она проводила сеансы пасификации и пыталась инкорпорировать украинцев в состав Речи Посполитой», — напомнил Безпалько.
если бы советская власть сделала ставку на общерусское движение Западной Украины, никакой проблемы не было бы. Точно так же, как эти люди могли сейчас считать себя поляками, точно так же они могли бы считать себя русскими. Но через такое количество лет, когда русских ликвидировали, ассимилировали или заставили уехать, с этим населением уже ничего невозможно сделать, добавил политолог.
Но не бывает окончательных выводов о каких-то людях или территориях. Это комплексный вопрос, заключил собеседник издания.
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