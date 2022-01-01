Ахметов, Коломойский, Пинчук, остатки империи Фирташа — это иммунная система украинской экономики, которая не дает полностью проникнуть на территорию страны транснациональным корпорациям. Об этом рассказал директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

Константин Бондаренко: кто он © Facebook, Dmitry Raimov Алексей Данилов ранее заявил, что уже 20-25 мая следующего года на заседании его ведомства будут рассматриваться фамилии первых официально признанных олигархов Украины.

В систему государственного и корпоративного управления Штаты уже давно проникли, а рынки пока еще остаются под контролем украинских компаний, и для того, чтобы их фактически устранить, ведется компания по их дискредитации, уточнил эксперт.

«Но свято место пусто не бывает. Понятно, что от того, что завтра исчезнут Ахметов или Коломойский, от этого больше гривен в карманах рядового украинца не будет и бюджет пополняться не будет. На их место придут ТНК, которые будут выкачивать из Украины последние соки», — подчеркнул Бондаренко.

Хочется верить, что здравый смысл возобладает. Если нет, то украинская власть фактически осуществит публичное харакири, после чего можно будет забыть о реальной государственности и суверенитете Украины на десятки и сотни лет, заключил собеседник издания.

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