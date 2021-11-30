Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело после слов главы государства Владимира Зеленского о том, что окружение олигарха Рината Ахметова якобы готовит переворот. У пришедшей к власти правящей команды началось головокружение от успехов, считает директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко

Константин Бондаренко: кто он © Facebook, Dmitry Raimov Украина.ру.

Ранее СБУ после слов президента Украины Владимира Зеленского о том, что якобы окружение олигарха Рината Ахметова готовит государственный переворот на 1-2 декабря, возбудила уголовное дело и проводит расследование о подготовке отдельными гражданами Украины и России действий по захвату власти в стране.

— Константин Петрович, если ничего такого не случится, будет ли Ахметов целенаправленно отвечать Зеленскому?

— Естественно. Это дело чести для Ахметова. Его оклеветали, это удар по его деловой и личной репутации. Я думаю, что он будет подавать в суд, возможно даже, в международный, поскольку компании Ахметова котируются на лондонской бирже. Это также удар и по иностранным инвесторам, которые вкладывались в компанию.

— Вы в предыдущем интервью говорили, что какого-то жесточайшего конфликта между Зеленским и Ахметовым нет. Что-то изменилось за это время?

— Есть конфликт не столько между Зеленским и Ахметовым, сколько между Ахметовым и Ермаком (главой Офиса президента. — Ред.). Первопричиной всего этого противостояния является патологическая жадность Андрея Борисовича Ермака в плане властных полномочий. Он хочет забрать себе максимальное количество рычагов влияния на все сферы жизни (экономика, бизнес).

Сейчас Андрей Борисович напоминает старуху из «Сказки о рыбаке и рыбке». Ермак уже дошел до той стадии, когда он хочет «быть владычицей морской», а все остальные, включая Ахметова, чтобы были у него на посылках. «Заговор планировал сотрудник ФСБ и три перебежчика». Зачем Зеленский уволил главу украинской контрразведки © president.gov.ua

— А Коломойский на чьей стороне в этом конфликте?

— Коломойский только потирает руки. Он прекрасно понимает, что ему в данной ситуацию «не до жиру, быть бы живу». Он пытается не стать заложником ситуации и не быть выданным Соединенным Штатам. Понятное дело, что Коломойский — давний враг Ахметова. Но влияния, чтобы подливать масло в огонь и провоцировать этот конфликт, у него нет.

— Совсем скоро состоится очередное заседание СНБО и выступление Зеленского в Верховной Раде. На что он будет обращать внимание на этих выступлениях?

— Он будет обращать внимание на деолигархизацию. Это новая фишка, которую Зеленский сейчас пытается оседлать. Что касается заседания СНБО, то там будут пытаться применить санкции в отношении ближайшего окружения Ахметова.

— И как Ахметов ответит, если это случится?

— Асимметрично. Как именно — не знаю, но переворот точно устраивать не будет.

— Какова вообще сейчас ситуация с кормовой базой украинской элиты? Хватает ли ее запасов, чтобы не доводить дело до гражданской войны?

— Это не гражданская война, это политическое противостояние. Не Ахметов его начинал. Что касается кормовой базы, то люди, которые пришли к власти в 2019 году, постепенно оторвались от реальности. У них началось головокружение от успехов (хотя успехов как таковых и не было) и они решили, что они теперь хозяева жизни, и начали демонстрировать, кто в доме хозяин, не задумываясь о последствиях и о том, что будет со страной. Никакого плана развития страны у них нет.

— У нас было интервью с Олегом Царевым, который предположил, что сейчас для США складывается удобный момент, чтобы избавиться от олигархов и привести к власти полностью подконтрольных себе людей. Насколько им это удастся?

— А зачем им еще что-то делать? США уже привели к власти полностью подконтрольные им ручные силы. Они сидят фактически во всех креслах. Думаю, Олег тут не прав. Процесс давно запущен и подходит к своему логическому завершению. Я не вижу, что еще следовало бы сделать Штатам, чтобы сделать украинскую элиту еще более послушной. Сергей Шабовта: На фоне слухов о госперевороте Зеленский устраивает показательную порку © Facebook, Сергей Шабовта

— А Ахметов и Коломойский им не мешают?

— Ахметов, Коломойский, Пинчук, остатки империи Фирташа — это иммунная система украинской экономики, которая не дает полностью проникнуть на территорию страны транснациональным корпорациям.

В систему государственного и корпоративного управления Штаты уже давно проникли, а рынки пока еще остаются под контролем украинских компаний. Для того, чтобы их фактически устранить, ведется компания по их дискредитации.

Но свято место пусто не бывает. Понятно, что от того, что завтра исчезнут Ахметов или Коломойский, от этого больше гривен в карманах рядового украинца не будет и бюджет пополняться не будет. На их место придут ТНК, которые будут выкачивать из Украины последние соки.

— Такое возможно?

— Хочется верить, что здравый смысл возобладает. Если нет, то украинская власть фактически осуществит публичное харакири, после чего можно будет забыть о реальной государственности и суверенитете Украины на десятки и сотни лет.