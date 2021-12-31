Когда поступила прямая и жесткая команда США в вопросе «Мотор Сичи», Владимир Зеленский, не взирая ни на что, выполнил обязательства перед Западом и поставил Украину в сложное положение. Иск на 4,5 млрд долларов — это немаленькая сумма. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью изданию Украина.ру

Олег Царев: кто он © Нина Зотина

Что касается еще одного китайского кредита на сельскохозяйственные нужды, который Украина взяла еще при Викторе Януковиче, то кредит был разворован, а претензии Китая к Украине плодятся и плодятся, и рано или поздно Пекину придется взыскать эти деньги, отметил эксперт.

«Речь идет о том, чтобы отдавать, а отдавать Украине сложно. Есть кредиты перед МВФ, долги перед Китаем, долги государственных предприятий, поручителем которых выступила Украина, долги частных структур. Это все гигантский ком, который становится все больше, и больше. Он может раздавить Украину. И той суммы, которую Украина получала за транзит российского газа, в любом случае не хватит. Возвращать долги будет очень сложно», — подчеркнул Царев.

Единственный для Украины способ не платить огромное количество долгов состоит в том, чтобы доказать, что смена власти на Украине была незаконна, и все кредиты, которые получала Украины, были подписаны неуполномоченными лицами, а Запад понимал все риски, которые брал на себя, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.