Ранее стало известно, что китайский инвестор украинского авиастроительного предприятия «Мотор Сич» — компания Beijing Skyrizon через суд в Гааге добивается выплаты компенсации за убытки на сумму более 4,5 миллиарда долларов. Отмечается, что «в результате несправедливого отношения украинского государства к китайским инвесторам в течение последних пяти лет и непрерывного применения незаконных мер китайские инвесторы понесли значительные убытки как на Украине, так и в Китае».
Что касается еще одного китайского кредита на сельскохозяйственные нужды, который Украина взяла еще при Викторе Януковиче, то кредит был разворован, а претензии Китая к Украине плодятся и плодятся, и рано или поздно Пекину придется взыскать эти деньги, отметил эксперт.
«Речь идет о том, чтобы отдавать, а отдавать Украине сложно. Есть кредиты перед МВФ, долги перед Китаем, долги государственных предприятий, поручителем которых выступила Украина, долги частных структур. Это все гигантский ком, который становится все больше, и больше. Он может раздавить Украину. И той суммы, которую Украина получала за транзит российского газа, в любом случае не хватит. Возвращать долги будет очень сложно», — подчеркнул Царев.
Единственный для Украины способ не платить огромное количество долгов состоит в том, чтобы доказать, что смена власти на Украине была незаконна, и все кредиты, которые получала Украины, были подписаны неуполномоченными лицами, а Запад понимал все риски, которые брал на себя, заключил собеседник издания.
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