Ядерный конфликт. Ераносян о возможном крахе НАТО
Ядерный конфликт. Ераносян о возможном крахе НАТО
© кадр из видео Украина.ру
Савченко отметила, что была в Ираке и знает, как работает система коалиционных войск и НАТО.

«Если мы пойдем в НАТО, то украинские летчики будут подметать аэродром и собирать бычки, а американские летчики будут летать на наших аэродромах», — сказала она.

По словам Савченко, вступление в альянс не даст Украине ничего. Она считает, что стране, как и Латвии, Литве и Эстонии, оставят пехотные батальоны и не дадут полной защиты.

Экс-депутат подчеркнула, что в случае конфликта армию России удастся остановить только на границе с Германией или Францией, в связи с чем членство Украины в НАТО теряет смысл.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна захотела получить однозначный ответ по срокам вступления в НАТО уже в 2022 году.

 