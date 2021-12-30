Бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко на днях в эфире телеканала «Наш» рассказала об унизительных перспективах Киева в НАТО

Ядерный конфликт. Ераносян о возможном крахе НАТО © кадр из видео Украина.ру

«Если мы пойдем в НАТО, то украинские летчики будут подметать аэродром и собирать бычки, а американские летчики будут летать на наших аэродромах», — сказала она.

По словам Савченко, вступление в альянс не даст Украине ничего. Она считает, что стране, как и Латвии, Литве и Эстонии, оставят пехотные батальоны и не дадут полной защиты.

Экс-депутат подчеркнула, что в случае конфликта армию России удастся остановить только на границе с Германией или Францией, в связи с чем членство Украины в НАТО теряет смысл.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна захотела получить однозначный ответ по срокам вступления в НАТО уже в 2022 году.