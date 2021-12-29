Мэр из будущего: Кличко «перенес» наступающий год на 200 лет
Мэр из будущего: Кличко «перенес» наступающий год на 200 лет
© Facebook, Віталій Кличко / Перейти в фотобанк
«Всегда смотрите в завтрашний день! И в год тоже», — написал он.

Мэр также опубликовал фотографию, на которой он изображен с календарем, где объединены его две последние оговорки. Так, на календаре написано «Счастья и здоровья всем! С Новым годом и Рождеством 2222!», а также пропущена цифра 2 во время отсчета — «5, 4, 3… 1». Последнюю ошибку мэр допустил во время открытия елки в Киеве, когда не смог посчитать в обратном порядке.

На днях Кличко со сцены поздравил с наступающим праздником украинцев. Однако в выступлении мэр оговорился — и ошибся с поздравлением на 200 лет.