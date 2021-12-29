Ранее Депутаты мажилиса (нижняя палата парламента) Казахстана согласились с изменениями и дополнениями депутатов сената (верхняя палата) в проект законодательных поправок, которыми закрепляется необходимость использования казахского языка в рекламе и вывесках, и только при необходимости — на русском и других языках. Таким образом, документ считается принятым парламентом и направляется на подпись главе государства.
Значительная часть электората Казахстана может осознать, что она может оказаться под угрозой фактического апартеида, и начнет сопротивляться, создавая свои организации, не дожидаясь решения проблем от власти, если власть продемонстрирует неспособность с ними справиться, подчеркнул эксперт.
«Все это может привести к тому, что не Токаев и нынешняя генерация элит, а кто-то другой будет решать вопросы внешней и внутренней политики Казахстана», — уверен Мендкович.
Если же законопроект будет отклонен, это будет означать, что власть осознала проблему и пытается решить ее, сократив усилившиеся ксенофобские движения в стране, заключил собеседник издания.
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