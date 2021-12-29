Попытка властей Казахстана заигрывать с националистическим дискурсом на последних парламентских выборах уже привела к резкому падению правящей партии «Нур-Отан». Она не досчиталась около миллиона избирателей. Об этом рассказал глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в интервью изданию Украина.ру

Никита Мендкович: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Значительная часть электората Казахстана может осознать, что она может оказаться под угрозой фактического апартеида, и начнет сопротивляться, создавая свои организации, не дожидаясь решения проблем от власти, если власть продемонстрирует неспособность с ними справиться, подчеркнул эксперт.

«Все это может привести к тому, что не Токаев и нынешняя генерация элит, а кто-то другой будет решать вопросы внешней и внутренней политики Казахстана», — уверен Мендкович.

Если же законопроект будет отклонен, это будет означать, что власть осознала проблему и пытается решить ее, сократив усилившиеся ксенофобские движения в стране, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.