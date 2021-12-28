На сайте компании ДТЕК опубликовали список адресов, где отключат электроэнергию. Здания будут обесточены из-за ремонта на подстанциях и воздушных линиях.
Света в домах, офисах и общественных учреждениях не будет с 14:00 по 20:00 (мск).
Ранее экс-председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин заявил, что власти могут маскировать веерные отключения электричества в стране под технические работы.
В ноябре Украина была вынуждена, несмотря на мораторий в прошлом, возобновить поставки электроэнергии из Белоруссии.