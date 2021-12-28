В период 28-31 декабря в Киеве из-за массовых аварий на электросетях пройдут отключения электричества в связи с ремонтом, сообщила пресс-служба украинской группы компаний ДТЭК 28 декабря

На сайте компании ДТЕК опубликовали список адресов, где отключат электроэнергию. Здания будут обесточены из-за ремонта на подстанциях и воздушных линиях.

Света в домах, офисах и общественных учреждениях не будет с 14:00 по 20:00 (мск). «Подсадят на иглу»: Порошенко назвал ловушкой закупку электричества у Белоруссии © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Ранее экс-председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин заявил, что власти могут маскировать веерные отключения электричества в стране под технические работы.

В ноябре Украина была вынуждена, несмотря на мораторий в прошлом, возобновить поставки электроэнергии из Белоруссии.