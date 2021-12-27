В Бердянске Запорожской области двое депутатов городского и районного советов устроили драку из-за конфликта на дороге. Об этом 26 декабря сообщила пресс-служба региональной полиции

Украинские депутаты от «Слуги народа» подрались в столовой Рады — Дубинский © РИА Новости, Евгений Котенко / Перейти в фотобанк

В ходе спора мужчина 1975 года рождения нанес несколько ударов по голове своему оппоненту 1978 года рождения. Таким образом оба депутата, находясь возле торгового центра, выясняли, кто имеет преимущество на дороге.

В полиции установили, что оба участника являются депутатами Бердянского городского и районного советов от разных партий.

Один из мужчин после драки обратился в Бердянскую городскую больницу с травмами лица.

По факту умышленного легкого телесного повреждения открыли уголовное производство. После получения результатов судебно-медицинской экспертизы правоохранители выберут окончательную правовую квалификацию события.