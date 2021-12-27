Один из депутатов находился за рулем автомобиля, а второй — ехал на пассажирском сидении другой машины. Между ними произошла перепалка.
В ходе спора мужчина 1975 года рождения нанес несколько ударов по голове своему оппоненту 1978 года рождения. Таким образом оба депутата, находясь возле торгового центра, выясняли, кто имеет преимущество на дороге.
В полиции установили, что оба участника являются депутатами Бердянского городского и районного советов от разных партий.
Один из мужчин после драки обратился в Бердянскую городскую больницу с травмами лица.
По факту умышленного легкого телесного повреждения открыли уголовное производство. После получения результатов судебно-медицинской экспертизы правоохранители выберут окончательную правовую квалификацию события.