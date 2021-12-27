Корнилов рассказал, как в 1991 предсказали войну в Донбассе

«Интердвижение Донбасса» - организация, агитировавшая против независимости Украины на референдуме 1991 года. Листовка, изданная организацией, предсказала все последствия обретения Украиной независимости. Об этом в интервью Украина.ру рассказал участник движения, политолог Владимир Корнилов

1 декабря 1991 года состоялся Всеукраинский референдум, на котором за провозглашение независимости проголосовали 28 миллионов человек — более 90 процентов из тех, кто принял участие в голосовании.

«Интердвижение Донбасса» подпольно издавало листовку против независимости Украины, так как агитация "против" активно преследовалась властями.

«Да, это, по сути дела, единственный агитационный материал, единственная листовка на, скажем так, материковой части Украинской Советской, на тот ещё момент, республики — Крым берём отдельно, там была своя история, там велась агитация очень активно. А вот в остальной части УССР это была единственная листовка, которую удалось, всё-таки, напечатать», — сказал Корнилов.

Находивишеся в формальном подполье коммунисты призывали авторов листовки "не утрировать", однако в результате всё, указанное в ней, включая гражданскую войну, к сожалению, сбылось, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.