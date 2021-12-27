1 декабря 1991 года состоялся Всеукраинский референдум, на котором за провозглашение независимости проголосовали 28 миллионов человек — более 90 процентов из тех, кто принял участие в голосовании.

«Интердвижение Донбасса» подпольно издавало листовку против независимости Украины, так как агитация "против" активно преследовалась властями.

Корнилов рассказал, как в 1991 предсказали войну в Донбассе
© из личного архива Владимира Корнилова

«Да, это, по сути дела, единственный агитационный материал, единственная листовка на, скажем так, материковой части Украинской Советской, на тот ещё момент, республики — Крым берём отдельно, там была своя история, там велась агитация очень активно. А вот в остальной части УССР это была единственная листовка, которую удалось, всё-таки, напечатать», — сказал Корнилов.

Находивишеся в формальном подполье коммунисты призывали авторов листовки "не утрировать", однако в результате всё, указанное в ней, включая гражданскую войну, к сожалению, сбылось, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.