Политик отметил, что наличие у сторон ядерного оружия является сдерживающим фактором.
«Каждый здравомыслящий человек понимает, что ни завтра, ни после Нового года не будет Третьей мировой войны», — сказал Мураев.
Мураев предположил, что США и РФ планируют заключить «некую сделку». По его словам, на это указывает встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, а также отказ Вашингтона от санкций против проекта «Северный поток — 2».
Как неоднократно подчеркивали в Кремле, РФ не готовит каких-либо планов по вторжению на Украину. Напротив, МИД РФ обвинил официальный Киев в подготовке новой силовой операции против республик ДНР и ЛНР.
Ранее МИД РФ передал США проекты соглашений по гарантиям в сфере безопасности. Документы включают в себя более 10 пунктов, в числе которых — отказ НАТО от любой военной деятельности на Украине.