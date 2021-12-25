Лидер украинской партии «Наши» Евгений Мураев 24 декабря в эфире телеканала «Наш» заявил, что США и Россия не допустят развязывания Третьей мировой войны

Слухи о вторжении: украинцы ударились в панику и пакуют вещи © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

«Каждый здравомыслящий человек понимает, что ни завтра, ни после Нового года не будет Третьей мировой войны», — сказал Мураев.

Мураев предположил, что США и РФ планируют заключить «некую сделку». По его словам, на это указывает встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, а также отказ Вашингтона от санкций против проекта «Северный поток — 2».

Как неоднократно подчеркивали в Кремле, РФ не готовит каких-либо планов по вторжению на Украину. Напротив, МИД РФ обвинил официальный Киев в подготовке новой силовой операции против республик ДНР и ЛНР.

Ранее МИД РФ передал США проекты соглашений по гарантиям в сфере безопасности. Документы включают в себя более 10 пунктов, в числе которых — отказ НАТО от любой военной деятельности на Украине.