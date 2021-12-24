Украинский астролог Влад Росс изучил движение планет, на основе чего сделал вывод, что в наступающем 2022 году его страну ожидают серьезные потрясения. Об этом 24 декабря написал УНИАН

«Китайцы считают, что родиться в год Тигра — это счастье и удача. Но чаще всего этот символ несет масштабные мировые конфликты. Вспомните, что Первая мировая война началась именно в год Тигра. Поэтому в 2022 году Украина будет находиться на грани ядерной войны», — заявил Росс.

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Нередко в год Тигра, уточнил Росс, происходят и политические разрушения, а именно перевороты и импичменты. Последний может грозить президенту Украины, подчеркнул астролог, если Владимир Зеленский не избавится от предателя в своем окружении.