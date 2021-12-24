«Китайцы считают, что родиться в год Тигра — это счастье и удача. Но чаще всего этот символ несет масштабные мировые конфликты. Вспомните, что Первая мировая война началась именно в год Тигра. Поэтому в 2022 году Украина будет находиться на грани ядерной войны», — заявил Росс.
Этой напастью, считает астролог, дело может не ограничиться, высока также вероятность падения на Землю метеорита и «тогда коронавирус покажется всем детским лепетом».
Нередко в год Тигра, уточнил Росс, происходят и политические разрушения, а именно перевороты и импичменты. Последний может грозить президенту Украины, подчеркнул астролог, если Владимир Зеленский не избавится от предателя в своем окружении.