Самые быстрые темпы движения Украины к европейской интеграции и сближению с Евросоюзом были при экс-президенте Украины Викторе Януковиче. Такое мнение 23 декабря выразил политолог-международник Андрей Бузаров в эфире телеканала «Наш»

«Ни один политик не мог нам, гражданам Украины, гарантировать, что он приведет куда-то. Если бы Янукович привел условно к союзу с Россией, но у него это не получилось. При Януковиче самые быстрые темпы были к европейской интеграции и сближение с Евросоюзом. Три пакета по безвизу были приняты при Януковиче и три при Порошенко», — отметил Бузаров.

Ранее украинский политолог Вадим Карасев заявил, что Украина может забыть о членстве в НАТО и ЕС после переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена. По его словам, результаты переговоров свидетельствуют о том, что тема членства Украины в НАТО может быть затронута не менее чем чрез 20 лет.