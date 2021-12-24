Касыма-Жомарта Токаева до сих пор не воспринимают в казахстанском обществе как полноценного президента. Его признают на международной арене, но насколько этот человек самостоятелен в принятии решений — до сих пор вопрос. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия председателя правящей партии «Нур Отан» действующему главе государства Касым-Жомарту Токаеву. Назарбаев остается главой Совета безопасности страны и членом Конституционного совета, а также возглавляет совет по управлению Фондом национального благосостояния «Самрук-Казына».

«Даже многие казахстанские политологи «не под запись» говорят о том, что это не совсем полноценный президент. Да, у него есть много заслуг, но он не отвечает полному набору требований, предъявляемых главе государства», — уточнил эксперт.

Обещание Назарбаева передать полномочия в руководстве правящей партии страны — это уже хорошо в том смысле, что чтобы избежать восприятия Токаева как неполноценного президента, констатировал Грозин.

Как Токаев будет управлять правящей партией, это отдельный большой вопрос, поскольку «Нур Отан» — это громадная партийная корпорация, которая целиком и полностью заточена под первого президента, а не под второго, заключил собеседник издания.

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