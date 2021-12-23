Чаяния киевской власти о вступлении в НАТО могут завершиться ничем, и наступает понимание этого, заявил эксперт.
«У украинской политической элиты это все вызывает огромные опасения, потому что до многих в Киеве начинает доходить, что в споре между коллективным Западом и Россией Украина является разменной монетой. И все наши чаяния о том, что мы хотим интегрироваться в НАТО могут накрыться медным тазом, если США договорится с Россией по каким-то пунктам этого договора», — сказал Молчанов.
Президент Украины Владимир Зеленский требует от НАТО чётких гарантий вступления в альянс уже в следующем году, но есть понимание, что такое решение зависит от других игроков. Все, на что были брошены силы киевской власти последних семи лет может пойти прахом, если будет какая-то стратегическая договоренность между Россией и США, заключил эксперт.
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