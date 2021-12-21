Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Россия ранее опубликовала проекты договора с США и соглашения НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР. Как уточнил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, США попытаются затянуть с ответом на предложения России по гарантиям безопасности, обставив его дополнительными условиями.
- Скажите, как вам из Украины видятся эти требования России к НАТО? Чего она ими хочет добиться?
— Россия, наверное, хочет добиться какого-то геополитического паритета, начинает рисовать свои «красные линии» о том, что для нее недопустимо — в плане расширения НАТО, в плане угроз ее суверенитету и т.д.
У украинской политической элиты это все вызывает огромные опасения, потому что до многих в Киеве начинает доходить, что в споре между коллективным Западом и Россией Украина является разменной монетой. И все наши чаяния о том, что мы хотим интегрироваться в НАТО могут накрыться медным тазом, если США договорится с Россией по каким-то пунктам этого договора.
Все, на что были брошены силы последние семь лет может пойти прахом, если будет какая-то стратегическая договоренность. Я думаю, что это очень беспокоит официальный Киев, поэтому Украина пытается как-то нагнетать, требовать не только оборонительное, но и наступательное вооружение. Зеленский уже требует, чтобы на саммите НАТО в Мадриде в следующем году уже дали четкую дату вступления Украины в НАТО, в общем, наоборот пытается как-то ускорить этот процесс.
- То есть на Украине все-таки верят в то, что Вашингтон пойдет на озвученные Москвой шаги?
— Скажем так, начинают догадываться, что может произойти большая сдача наших интересов. В Киеве все эти годы считали, что НАТО беспокоит территориальная целостность Украины больше, чем саму Украину. А теперь становится понятно, что наша безопасность только в наших руках и нужно рассчитывать только на свои силы.
Хотя официально сейчас пока сохраняется старая линия, что мы все-равно стремимся интегрироваться в НАТО, защищаем западный мир от России. Риторика не меняется, но уже видно по достаточно беспокойным и грустным лицам руководства страны, что до них начинает доходить — наши перспективы могут решиться без нашего участия.
- Как считаете, в США все-таки откажутся от идеи поставлять на Украину зенитно-ракетные комплексы Patriot?
— Они ежегодно с 2014 года по линии оборонного бюджета выделили 450 млн долларов военной помощи, на которую они либо присылают инструкторов, либо поставляют какое-то не летальное вооружение, технику, обмундирование. Ну, поставили около 50 «Джавелин» — это капля в море.
То, о чем попросил министр обороны Резников, о том, чтобы поставили «Патриоты» — этого, ясное дело, не будет, это очень дорогое удовольствие.
Да, будут помогать добрым словом, возможно, какими-нибудь санкциями против России.
Если сравнивать с помощью Афганистану — это две совершенно разные вещи.
- Почему все это именно сейчас происходит?
— Наверное, потому, что прошли переговоры с Путина с Байденом в Женеве, был взят курс на какую-то политическую стабильность, начали работать комиссии.
Во-вторых, пошли слухи о том, что в марте, на саммите НАТО в Мадриде, Украине могут дать ПДЧ (план действий по членству. — Ред.) в НАТО. Плюс, в России увидели, что постепенно увеличивается число военных инструкторов НАТО на Украине, появляются совместные учебные центры.
Ну и так же какие-то были надежды на то, что Зеленский наоборот свернет эту милитаристскую тему. Но мы видим, что он наоборот занимает все более агрессивную позицию — требовать больше вооружений, побыстрее принять Украину в НАТО. Есть еще разочарование в Украинской политической элите — поэтому решили, что вопросы нужно решать не с Киевом, а с Вашингтоном.
- Какой у вас прогноз на 2022 год? Что-нибудь изменится в треугольнике Украина, США, Россия?
— В части «Украина-Россия» вряд ли что-то изменится. А «Штаты-Россия» — вероятно, по каким-то пунктам договора с Россией они смогут прийти к общему знаменателю, по каким-то не смогут.
Скорее всего, отказа от результатов Бухарестского саммита НАТО, где Украине и Грузии дали перспективы вступления в альянс, не будет, но де-факто вступление Украины в НАТО будет отложено на неопределенный срок.
Возможно, они будут размещать ракеты средней и малой дальности в Европе, в третьих странах.
- Во внутренней политике сейчас тоже не всё гладко. Как считаете, с чем связан такой резкий разворот в истории с Петром Порошенко? Зеленский решил окончательно с ним разобраться?
— Для Зеленского это больше имиджевый прием. Во время дебатов перед выборами он обещал его посадить, стать для Порошенко его «приговором», но уже ведь надо как-то начать выполнять свои обещания.
А второе — это борьба за так называемого патриотического избирателя. Мы видим, что Зеленский стал таким же, как Порошенко, стал таким «ястребом» — и в военном плане, и в гуманитарном, и в религиозном. Он уже перехватил его повестку, теперь ему нужен «ура-патриотического» избиратель. Нужно показать, что Порошенко — это условный «агент Кремля», который торговал с ЛНР и ДНР.
Но я очень сомневаюсь, что его избиратель от него отвернется, потому что он у него такого «сектантского» типа — что бы про него негативного не рассказывали, он в это никогда не поверит.