Украинскую политическую элиту очень беспокоят возможные стратегические договоренности между США и Россией, ведь из-за этого надежды на вступление в НАТО рискуют пойти прахом, считает украинский политолог Кирилл Молчанов

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Россия ранее опубликовала проекты договора с США и соглашения НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР. Как уточнил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, США попытаются затянуть с ответом на предложения России по гарантиям безопасности, обставив его дополнительными условиями.

- Скажите, как вам из Украины видятся эти требования России к НАТО? Чего она ими хочет добиться?

— Россия, наверное, хочет добиться какого-то геополитического паритета, начинает рисовать свои «красные линии» о том, что для нее недопустимо — в плане расширения НАТО, в плане угроз ее суверенитету и т.д.

Кирилл Молчанов: кто он © Facebook, Денис Жарких

Все, на что были брошены силы последние семь лет может пойти прахом, если будет какая-то стратегическая договоренность. Я думаю, что это очень беспокоит официальный Киев, поэтому Украина пытается как-то нагнетать, требовать не только оборонительное, но и наступательное вооружение. Зеленский уже требует, чтобы на саммите НАТО в Мадриде в следующем году уже дали четкую дату вступления Украины в НАТО, в общем, наоборот пытается как-то ускорить этот процесс.

- То есть на Украине все-таки верят в то, что Вашингтон пойдет на озвученные Москвой шаги?

— Скажем так, начинают догадываться, что может произойти большая сдача наших интересов. В Киеве все эти годы считали, что НАТО беспокоит территориальная целостность Украины больше, чем саму Украину. А теперь становится понятно, что наша безопасность только в наших руках и нужно рассчитывать только на свои силы.

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- Как считаете, в США все-таки откажутся от идеи поставлять на Украину зенитно-ракетные комплексы Patriot?

— Они ежегодно с 2014 года по линии оборонного бюджета выделили 450 млн долларов военной помощи, на которую они либо присылают инструкторов, либо поставляют какое-то не летальное вооружение, технику, обмундирование. Ну, поставили около 50 «Джавелин» — это капля в море.

То, о чем попросил министр обороны Резников, о том, чтобы поставили «Патриоты» — этого, ясное дело, не будет, это очень дорогое удовольствие.

Да, будут помогать добрым словом, возможно, какими-нибудь санкциями против России.

Если сравнивать с помощью Афганистану — это две совершенно разные вещи.

- Почему все это именно сейчас происходит?

— Наверное, потому, что прошли переговоры с Путина с Байденом в Женеве, был взят курс на какую-то политическую стабильность, начали работать комиссии.

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Ну и так же какие-то были надежды на то, что Зеленский наоборот свернет эту милитаристскую тему. Но мы видим, что он наоборот занимает все более агрессивную позицию — требовать больше вооружений, побыстрее принять Украину в НАТО. Есть еще разочарование в Украинской политической элите — поэтому решили, что вопросы нужно решать не с Киевом, а с Вашингтоном.

- Какой у вас прогноз на 2022 год? Что-нибудь изменится в треугольнике Украина, США, Россия?

— В части «Украина-Россия» вряд ли что-то изменится. А «Штаты-Россия» — вероятно, по каким-то пунктам договора с Россией они смогут прийти к общему знаменателю, по каким-то не смогут.

Скорее всего, отказа от результатов Бухарестского саммита НАТО, где Украине и Грузии дали перспективы вступления в альянс, не будет, но де-факто вступление Украины в НАТО будет отложено на неопределенный срок.

Возможно, они будут размещать ракеты средней и малой дальности в Европе, в третьих странах.

- Во внутренней политике сейчас тоже не всё гладко. Как считаете, с чем связан такой резкий разворот в истории с Петром Порошенко? Зеленский решил окончательно с ним разобраться?

— Для Зеленского это больше имиджевый прием. Во время дебатов перед выборами он обещал его посадить, стать для Порошенко его «приговором», но уже ведь надо как-то начать выполнять свои обещания.

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Но я очень сомневаюсь, что его избиратель от него отвернется, потому что он у него такого «сектантского» типа — что бы про него негативного не рассказывали, он в это никогда не поверит.