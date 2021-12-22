Наибольшее число украинцев считают победу боксера Александра Усика в поединке за звание чемпиона мира главным достижением в стране за 2021 год. Это следует из результатов опроса социологической группы «Рейтинг», которые были опубликованы 22 декабря на сайте организации

Социологи предложили украинцам назвать главные достижения страны в уходящем году. На первом месте оказалась победа Усика (35%), на втором — еще одно событие из мира спорта, успешное выступление украинских парлимпийцев в Токио (32%). Замыкает тройку госпрограмма «Большое строительство» (31%).

В районе 20% набрали массовая вакцинация от коронавируса, расширение услуг в приложении «Дiя», а также выход национальной сборной в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу.

Украинский астролог назвал самые успешные знаки зодиака в 2022 году © Pexels/Xavier Mestdag Виктора Медведчука.

От 7 до 9% граждан сочли предметом для гордости открытие рынка земли и договор об открытом небе с ЕС. Еще 4-5% высказались за «Крымскую платформу» и выступление группы Go A на конкурсе «Евровидение».

Отмечается, что лишь 2% украинцев сочли, что достижений у страны в 2021 году не было вовсе.

За результатами опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг», топ три досягнення України в 2021 році на думку опитаних це перемога боксера Олександра Усика (35%), успіх українських паралімпійців в Токіо (32%) та програма «Велике будівництво» (31%).