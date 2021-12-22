Социологи предложили украинцам назвать главные достижения страны в уходящем году. На первом месте оказалась победа Усика (35%), на втором — еще одно событие из мира спорта, успешное выступление украинских парлимпийцев в Токио (32%). Замыкает тройку госпрограмма «Большое строительство» (31%).
В районе 20% набрали массовая вакцинация от коронавируса, расширение услуг в приложении «Дiя», а также выход национальной сборной в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу.
Выступление украинских атлетов на Олимпиаде главным достижением года считают 15% жителей страны, столько же — введение обязательного обслуживания на украинском языке. В районе 13-14% набрали так называемый закон об олигархах и санкции против главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука.
От 7 до 9% граждан сочли предметом для гордости открытие рынка земли и договор об открытом небе с ЕС. Еще 4-5% высказались за «Крымскую платформу» и выступление группы Go A на конкурсе «Евровидение».
Отмечается, что лишь 2% украинцев сочли, что достижений у страны в 2021 году не было вовсе.
За результатами опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг», топ три досягнення України в 2021 році на думку опитаних це перемога боксера Олександра Усика (35%), успіх українських паралімпійців в Токіо (32%) та програма «Велике будівництво» (31%).
- Також близько 20% назвали головними перемогами розширення послуг додатку ДІЯ, масову вакцинацію та вихід збірної по футболу до чвертьфіналу Євро 2020.
- Ще по 15% обрали основними перемогами виступ українських спортсменів на Літніх Олімпійських іграх та реалізацію норми обслуговування українською мовою. 13-14% вважають основним досягненням ухвалення закону «Про олігархів» та санкції проти Медведчука, ще 7-9% обрали досягненням старт ринку земель й договір про відкрите небо з ЄС, 4-5% — «Кримську платформу й успіх «Go A» на Євробаченні. Лише 2% сказали, що жодних досягнень в цьому році не було