По словам Шабунина, по решению комиссии победил детектив НАБУ Александр Клименко.
Клименко признан, но не объявлен победителем конкурса — окончание заседания перенесено на неопределенный срок. Конкурс на назначение нового главы САП длится уже более года.
«Сделано это показательным, подчеркнуто беспредельным, способом. Чтобы у наших западных союзников не осталось сомнений, что Зеленский и Ермак плюнули им в лицо… Контролируемые Зеленским/Ермаком члены комиссии не дали голоса за формальное решение, после которого страна получила бы руководителя САП, конкурс на которого длится более года», — написал Шабунин.
21 декабря состоялся финальный этап конкурса на главу САП, который по закону является также заместителем генерального прокурора.
Финальные баллы в рейтинге: Александр Клименко набрал 246 баллов, прокурор Офиса Генерального прокурора Андрей Синюк - 229 баллов.
Ранее главы Большой семерки и временная поверенная США на Украине призвали Киев как можно скорее выбрать нового главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.