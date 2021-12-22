Из-за договоренностей с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Офиса президента Андреем Ермаком было сорвано назначение главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом заявил в Telegram 21 декабря глава правления общественной организации “Центр противодействия коррупции” Виталий Шабунин

«Критически важно»: временная поверенная США призвала Украину назначить руководителя САП © Facebook, U.S. Embassy Kyiv Ukraine Александр Клименко.

Клименко признан, но не объявлен победителем конкурса — окончание заседания перенесено на неопределенный срок. Конкурс на назначение нового главы САП длится уже более года.

«Сделано это показательным, подчеркнуто беспредельным, способом. Чтобы у наших западных союзников не осталось сомнений, что Зеленский и Ермак плюнули им в лицо… Контролируемые Зеленским/Ермаком члены комиссии не дали голоса за формальное решение, после которого страна получила бы руководителя САП, конкурс на которого длится более года», — написал Шабунин.

21 декабря состоялся финальный этап конкурса на главу САП, который по закону является также заместителем генерального прокурора.

Финальные баллы в рейтинге: Александр Клименко набрал 246 баллов, прокурор Офиса Генерального прокурора Андрей Синюк - 229 баллов.

Ранее главы Большой семерки и временная поверенная США на Украине призвали Киев как можно скорее выбрать нового главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.