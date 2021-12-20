Чуть меньше половины украинцев больше не хотят экспериментов с кандидатами на высокие должности во власти, которые ранее не имели управленческого опыта. Такие данные опроса 20 декабря обнародовал на своем сайте Киевский международный институт социологии

«Среди различных вариантов ускорения развития Украины наибольшее количество респондентов выбирали возвращение Украине ее национальных богатств (48,5%) и приведение к власти людей с опытом государственного управления (40,8%)», — говорится в сообщении.

Большинство украинцев недовольны курсом страны - опрос © pixabay

Опрос проводился с 9 по 17 декабря 2021 года методом личного интервью среди 2025 респондентов, проживающих в 109 населенных пунктах всех регионов Украины. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.

По данным социологической группы «Рейтинг» результаты ее опроса показали, что бывший премьер Украины Владимир Гройсман получил наибольшую поддержку среди украинцев, которые верят в то, что именно он мог бы помочь стране благополучно выйти из экономического кризиса.