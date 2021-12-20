«Среди различных вариантов ускорения развития Украины наибольшее количество респондентов выбирали возвращение Украине ее национальных богатств (48,5%) и приведение к власти людей с опытом государственного управления (40,8%)», — говорится в сообщении.
При этом большинство респондентов (66,3%) согласны с интерпретацией текущей ситуации на Украине как кризисной с деградацией и хаосом. В том числе 50,9% считают, что для вывода из такого состояния нужно сменить премьера.
Опрос проводился с 9 по 17 декабря 2021 года методом личного интервью среди 2025 респондентов, проживающих в 109 населенных пунктах всех регионов Украины. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.
По данным социологической группы «Рейтинг» результаты ее опроса показали, что бывший премьер Украины Владимир Гройсман получил наибольшую поддержку среди украинцев, которые верят в то, что именно он мог бы помочь стране благополучно выйти из экономического кризиса.