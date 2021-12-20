Пятому президенту Украины, главе «Европейской солидарности» Петру Порошенко объявили подозрение в госизмене. Об этом на брифинге 20 декабря сообщил глава центрального штаба «Европейской солидарности» Александр Турчинов, передает vesti.ua

«Речь идет об обеспечении Украины углем в условиях военного противостояния 2014-2015 годов. Ситуация была сверхсложной, было военное обострение. В этих условиях тогдашнее руководство страны смогло обеспечить энергетическую безопасность страны», — рассказал Турчинов.

Улетел, но еще вернется. Станет ли Порошенко снова президентом Украины © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Ирина Венедиктова, а ее заместитель, прокурор Алексей Симоненко.

Ранее Порошенко покинул Украину. Он отправился в дипломатического турне, в ходе которого посетит Турцию и Польшу. Уехать пятый президент решил в тот же день, когда ему должны были вручить повестку по делу о госизмене.