«Речь идет об обеспечении Украины углем в условиях военного противостояния 2014-2015 годов. Ситуация была сверхсложной, было военное обострение. В этих условиях тогдашнее руководство страны смогло обеспечить энергетическую безопасность страны», — рассказал Турчинов.
Турчинов отметил, что подозрение подписала не глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова, а ее заместитель, прокурор Алексей Симоненко.
Ранее Порошенко покинул Украину. Он отправился в дипломатического турне, в ходе которого посетит Турцию и Польшу. Уехать пятый президент решил в тот же день, когда ему должны были вручить повестку по делу о госизмене.