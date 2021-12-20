Поэтесса, автор песен Лариса Рубальская на днях стала одной из героинь программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ, где наконец рассказала о причинах многолетнего конфликта с певицей Аллой Пугачевой

«Никак я с Аллой Борисовной. Я с артистами никак не общаюсь. Конфликт? Ну это давно было. Я такое уже не вспоминаю», — сказала Рубальская.

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По словам поэтессы, многие артисты в последнее время «зазвездились» и выдвигают оторванные от реальности запросы. При этом себя считают лучше других, так что даже позвонить им невозможно — трубку берет прислуга.

Для Пугачевой Рубальская написала, например, песню «Доченька», а за «Живи спокойно, страна», заявила поэтесса, она и вовсе не взяла с певицы денег, так как хотела, чтобы эти слова исполняла именно примадонна.