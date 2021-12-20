«Никак я с Аллой Борисовной. Я с артистами никак не общаюсь. Конфликт? Ну это давно было. Я такое уже не вспоминаю», — сказала Рубальская.
Оказалось, что автор нескольких хитов примадонны однажды пришла к ней с новой партией песен, однако Пугачева заставила поэтессу несколько часов сидеть под своей дверью, дожидаясь разрешения войти. На что Рубальская обиделась и в итоге прекратила общение с певицей.
По словам поэтессы, многие артисты в последнее время «зазвездились» и выдвигают оторванные от реальности запросы. При этом себя считают лучше других, так что даже позвонить им невозможно — трубку берет прислуга.
Для Пугачевой Рубальская написала, например, песню «Доченька», а за «Живи спокойно, страна», заявила поэтесса, она и вовсе не взяла с певицы денег, так как хотела, чтобы эти слова исполняла именно примадонна.