«Если правительство Дании <…> займет жесткую позицию и станет контактировать с партнерами, в том числе из стран альянса и ЕС, и будет реальная помощь вооружением, технологиями для Украины, то это остановит агрессора, и он не пойдет в наступление. Вооружением, имею в виду, не только защитного характера, но и наступательного», — сказал Резников.
Он также призвал ввести против России экономические и политические санкции.
«Защищаться мы будем сами, но помогите нам. Нам нужна радиоэлектронная борьба, радиоэлектронная разведка, противоракетные комплексы, киберзащита, нам нужно усиливать наш флот», — попросил министр обороны.
США и Киев с ноября заявляют о значительной концентрации российских вооруженных сил возле украинской границы. По их утверждению, Россия может начать наступление на Украину в январе-феврале 2022 года. Москва отвергает обвинения.
На днях официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти Украины оболванивают своих граждан, настраивая их против России. По его словам, власти Украины транслируют враждебность в отношении РФ, в результате чего отношения государств «обрублены на корню».