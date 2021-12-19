Украина хочет получить от западных партнеров не только оборонительное оружие, но и наступательное. Об этом 18 декабря заявил украинский министр обороны Алексей Резников после встречи с министром обороны Дании Трине Брамсеном, передает «Интерфакс»

Киев предложил Берлину увеличить помощь Украине © president.gov.ua

Он также призвал ввести против России экономические и политические санкции.

«Защищаться мы будем сами, но помогите нам. Нам нужна радиоэлектронная борьба, радиоэлектронная разведка, противоракетные комплексы, киберзащита, нам нужно усиливать наш флот», — попросил министр обороны.

США и Киев с ноября заявляют о значительной концентрации российских вооруженных сил возле украинской границы. По их утверждению, Россия может начать наступление на Украину в январе-феврале 2022 года. Москва отвергает обвинения.

На днях официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти Украины оболванивают своих граждан, настраивая их против России. По его словам, власти Украины транслируют враждебность в отношении РФ, в результате чего отношения государств «обрублены на корню».