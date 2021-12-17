«Нормандский формат» переговоров, который был создан для решения военного конфликта в Донбассе, утратил свою эффективность, о чем засвидетельствовала Россия. Такое мнение 15 декабря выразил политический аналитик Василий Вакаров в своем интервью Ukrlife.TV

«"Нормандский формат" умер ровно тогда, когда МИД РФ, то есть господин [Сергей] Лавров, как глава МИД, принял решение опубликовать письма и переписку между Россией и Францией и России с Германией. То есть Москвы с Парижем… После этого не может быть доверия к сторонам, которые являются участниками этого формата. Потому что никакая непубличная договоренность не может гарантироваться не выходом в публичную сферу», — заявил он.

США готовы поддержать нормандский формат по Украине © РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк Дмитрием Кулебой выступили с заявлением «в поддержку Украины». Они обвинили Россию в отказе от участия в нормандском переговорном формате и предупредили о «тяжелых последствиях» в случае «новой попытки подорвать территориальную целостность Украины».

В свою очередь российский МИД был вынужден опубликовать переписку Сергея Лаврова с главами дипведомств других участников нормандского формата. В ней Лавров подчеркивает важность продолжения совместных усилий в рамках «нормандского формата» по содействию урегулированию конфликта на востоке Украины. Также глава МИД РФ отмечает, что Москва все чаще сталкивается с искажением позиции России и ее роли в урегулировании внутриукраинского конфликта.

Также Лавров заявил, что Россия в качестве посредника продолжит усилия по урегулированию конфликта на востоке Украины, несмотря на агрессивные заявления Киева.