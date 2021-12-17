Советский и украинский композитор Владимир Быстряков в интервью изданию Украина.ру рассказал, что Украина приобрела с распадом Советского Союза

По словам Быстрякова, из времени СССР ему все больше вспоминается хорошее, то, что Украина утратила.

«А приобрели мы чувство ненависти к своим соседям по планете, к своим соотечественникам. Раньше такого не было. Приобрели чувство нетерпимости и хамство, это, как у нас говорят, здобудки (достижения. — Укр.) независимости», — рассказал он.

"Мы потеряли Сибирь и Дальний Восток". Композитор Быстряков об Украине после развала СССР © rian.com.ua

«Такое ощущение, что сейчас хамам дали зеленый свет, это стало своеобразной визитной карточкой нашей страны», — добавил Быстряков.

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