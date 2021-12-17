По словам Быстрякова, из времени СССР ему все больше вспоминается хорошее, то, что Украина утратила.
«А приобрели мы чувство ненависти к своим соседям по планете, к своим соотечественникам. Раньше такого не было. Приобрели чувство нетерпимости и хамство, это, как у нас говорят, здобудки (достижения. — Укр.) независимости», — рассказал он.
Композитор отметил, что в обществе возник пещерный эгоизм, люди стали навязывать другим свое мировоззрение и вторгаться в личное пространство, диктовать свои условия.
«Такое ощущение, что сейчас хамам дали зеленый свет, это стало своеобразной визитной карточкой нашей страны», — добавил Быстряков.
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