Президент СССР Михаил Горбачев проболтал свое президентство и далеко зашел, так как не знал, куда идет, считает депутат Государственной думы РФ Константин Затулин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Константин Затулин про человека без стержня Горбачева и волюнтариста Ельцина © РИА Новости, Нина Зотина

«Конечно, Горбачев зашел так далеко потому, что он не знал, куда он идёт. Он проболтал своё президентство. Он запутался и дал себя обвести вокруг пальца в международных делах. И, конечно же, самое главное, он оказался человеком без стержня, неспособным в трудные времена принимать необходимые жесткие и ответственные решения. Собственно, история с путчем (ГКЧП — Ред.) это всё доказала», — сказал Затулин.

Он также отметил, что не верит в путч и считает, что это была согласованная с Горбачевым акция — президент струсил и решил сделать вид, что он «ни при чем».

Полный текст интервью можно прочесть здесь.