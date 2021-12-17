Депутат признался, что относится к Горбачеву с определенным сочувствием, но считает его виновным в распаде Советского Союза — не потому, что тот «всю жизнь хотел развалить СССР», как об этом писал бывший президент Грузии Эдуард Шеварднадзе.
«Конечно, Горбачев зашел так далеко потому, что он не знал, куда он идёт. Он проболтал своё президентство. Он запутался и дал себя обвести вокруг пальца в международных делах. И, конечно же, самое главное, он оказался человеком без стержня, неспособным в трудные времена принимать необходимые жесткие и ответственные решения. Собственно, история с путчем (ГКЧП — Ред.) это всё доказала», — сказал Затулин.
Он также отметил, что не верит в путч и считает, что это была согласованная с Горбачевым акция — президент струсил и решил сделать вид, что он «ни при чем».
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