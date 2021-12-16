Бывший военный разведчик из националистического батальона «Азов» Максим Ярош «наказал» воровок ромской национальности, промышлявших по карманам и сумкам горожан в центре Киева. Об этом 16 декабря сообщил Telegram-канал «Киев Оперативный»

Девушки украли мобильный телефон у одного из прохожих, Ярош это заметил и «изъял» у воровок нечестно нажитое имущество, а заодно заставил показать, не спрятали ли они что-то еще ворованное под одеждой.

«Утекай»: ненавистный радикалам «Мумий Тролль» спел в «Вечернем Квартале» © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк Максим Ярош — бывший «азовец», который стал известен в своей стране как человек, который постоянно нападает на экс-президента Петра Порошенко. Впервые он сделал это в январе 2021 года в самолете, возвращавшемся с Галапагосских островов.

«Петр Порошенко, почему вы променяли козацкое Рождество на острова?» — озвучил тогда претензию Ярош.

Позже, в тот же день, радикал пытался атаковать политика в Амстердаме.