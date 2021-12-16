Бузова заявила, что уже привыкла к критике Соседова и даже его лицемерию, потому что в глаза он «говорит только, насколько я прекрасна и талантлива». А вот стерпеть негативные высказывания в адрес примадонны исполнительница «Мало половин» не смогла.
«Ему же нужно что-то говорить о самых популярных людях, чтобы о нем писали. Вот он постоянно что-то нелестное и говорит обо мне и Алле Пугачевой. Разве можно обижаться на человека, который заявляет на полном серьезе, что главная певица в нашей стране, легендарная Алла Пугачева, своей популярностью обязана Сергею Соседову?! Конечно, нет», — сказала Бузова.
Соседов действительно за последнее время много раз «приложил» примадонну, заявив, что время ее ушло, голоса давно нет, а таланта никогда и не было.
Примечательно в этой ситуации то, что Бузова активно дружит с бывшим супругом Пугачевой Филиппом Киркоровым, за что примадонна якобы неоднократно нелестно высказывалась в адрес более молодой артистки, утверждая, что она «уже надоела».