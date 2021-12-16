Российская певица и телеведущая Ольга Бузова отреагировала на очередную дозу осуждения, которая свалилась на нее от музыкального критика Сергея Соседова. Однако больше всего ему досталось от ведущей за артистку Аллу Пугачеву. Об этом 15 декабря написала «Газета.ru»

«Ему же нужно что-то говорить о самых популярных людях, чтобы о нем писали. Вот он постоянно что-то нелестное и говорит обо мне и Алле Пугачевой. Разве можно обижаться на человека, который заявляет на полном серьезе, что главная певица в нашей стране, легендарная Алла Пугачева, своей популярностью обязана Сергею Соседову?! Конечно, нет», — сказала Бузова.

Соседов действительно за последнее время много раз «приложил» примадонну, заявив, что время ее ушло, голоса давно нет, а таланта никогда и не было.

Примечательно в этой ситуации то, что Бузова активно дружит с бывшим супругом Пугачевой Филиппом Киркоровым, за что примадонна якобы неоднократно нелестно высказывалась в адрес более молодой артистки, утверждая, что она «уже надоела».