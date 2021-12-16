Политсила экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова имеет шансы пройти в парламент по результатам социологических опросов. Однако повторить триумф "Слуги народа" у него не получится. О причинах рассказал в интервью Украина.ру эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Алексей Попов

Разумков пытается подчеркнуть, что он — более умный и интересный политик, чем все остальные, однако ему не хватает чёткой политической линии и за ним идёт шлейф бывшего "Слуги", заявил эксперт.

«Возвращаясь к вопросу о перспективе: я сомневаюсь, что Разумков сможет набрать такой рейтинг, как набрал Зеленский во время предвыборной кампании. Потому, что Зеленский шел в президенты как не политик, как человек, чья реальная предвыборная программа — это сериал «Слуга народа». А Разумков идет как политик, с брендом «разумного политика», но все равно представителя той среды, и это будет сдерживать», — сказал Попов.

Кроме того, до предвыборной кампании он должен будет как политик определяться и высказываться по тем или иным проблемам. Таким образом он не будет представлять собой такой обнадеживающей загадки, какой был для многих избирателей Зеленский, подчеркнул эксперт. Олег Неменский: люди устали от безграмотности Зеленского, поэтому Разумков пытается его спасти © РИА Новости, Нина Зотина

Это, не перечеркивает его перспектив Разумкова, но показывает, что он не вызовет такого сногсшибательного ажиотажа, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.