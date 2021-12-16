Разумков пытается подчеркнуть, что он — более умный и интересный политик, чем все остальные, однако ему не хватает чёткой политической линии и за ним идёт шлейф бывшего "Слуги", заявил эксперт.
«Возвращаясь к вопросу о перспективе: я сомневаюсь, что Разумков сможет набрать такой рейтинг, как набрал Зеленский во время предвыборной кампании. Потому, что Зеленский шел в президенты как не политик, как человек, чья реальная предвыборная программа — это сериал «Слуга народа». А Разумков идет как политик, с брендом «разумного политика», но все равно представителя той среды, и это будет сдерживать», — сказал Попов.
Кроме того, до предвыборной кампании он должен будет как политик определяться и высказываться по тем или иным проблемам. Таким образом он не будет представлять собой такой обнадеживающей загадки, какой был для многих избирателей Зеленский, подчеркнул эксперт.
Это, не перечеркивает его перспектив Разумкова, но показывает, что он не вызовет такого сногсшибательного ажиотажа, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.