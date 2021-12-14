Врач и телеведущий Евгений Комаровский может прийти к власти на Украине как вторая версия Зеленского образца 2019 года, считает эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Алексей Попов

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков накануне заявил, что набирает политическую команду и призывает присоединиться всех желающих. Он также анонсировал тур по областям Украины.

- Алексей, недавно были опубликованы результаты опросов, согласно которым политсила Разумкова прошла бы в Верховную Раду, будь сейчас парламентские выборы. Как считаете, какие у нее перспективы?

— У его политсилы перспективы теоретически неплохие, потому что он был заметен как руководитель кампании Зеленского. Он, в общем-то честно руководил парламентом. Есть широкий круг избирателей, которые хотят голосовать за что-то новое, что, как им кажется, находится в каком-то политическом центре, за такого кандидата, которого они видели в Зеленском в 2019 году.

Но здесь проблема в том, какая линия будет выдерживаться Разумковым. Он сблизился в последнее время с политиками старой гвардии, типа Арсена Авакова. Возможно, это для того, чтобы показать американцам и европейцам, что он «свой». Потому что раньше для меня Разумков был заметен тем, что он подчеркнуто почитал победу в Великой Отечественной войне.

«Реально бороться с Зеленским». Что еще предлагает Разумков разочарованным украинцам © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Возьмем, например, «Северный поток-2». Было обращение группы депутатов разных фракций, в том числе Стефанчука, а также было обращение Разумкова к американским конгрессменам. В том числе оно было адресовано спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси. Они одинаковы по своему духу — не допустить «Северного потока-2». Но обращение Разумкова более аргументированное, интеллектуальное, оно показывает американцам, мол, вот, смотрите, я ваш более умный и интересный союзник, чем все они вместе взятые.

Возвращаясь к вопросу о перспективе: я сомневаюсь, что Разумков сможет набрать такой рейтинг, как набрал Зеленский во время предвыборной кампании. Потому, что Зеленский шел в президенты как не политик, как человек, чья реальная предвыборная программа — это сериал «Слуга народа». А Разумков идет как политик, с брендом «разумного политика», но все равно представителя той среды, и это будет сдерживать. Кроме того, до предвыборной кампании он должен будет как политик определяться и высказываться по тем или иным проблемам. Таким образом он не будет представлять собой такой обнадеживающей загадки, какой был для многих избирателей Зеленский.

Это, разумеется, не перечеркивает его перспективы, это просто показывает, что он не вызовет такого сногсшибательного ажиотажа.

- Как вы думаете, это его самостоятельные политические амбиции или есть тот, кто за ними стоит?

Новое лицо. Заменит ли Разумков Зеленского на посту президента © Facebook, Дмитро Разумков Ринатом Ахметовым, хотя это, очевидно, не единственный проект Ахметова.

- Ходили разговоры о том, что к нему может присоединиться Евгений Комаровский, как считаете, примкнет он к Разумкову?

— Я думаю, что тем же олигархам интересно попробовать Комаровского, потому что он может оказаться второй версией Зеленского образца 2019 года — человеком из неполитической среды, популярный в обществе. Его отсутствие в Раде означает то, что у него меньше необходимости высказываться по актуальным вопросам. Я думаю, что начнется зондирование рейтинга Комаровского. Как раз вариант проигрывания такого же сценария, как с Зеленским в 2019 году, будет значить, что на первом месте будет Комаровский, а Разумкову будет отведена роль члена команды с перспективой в премьеры.

- Разумков все же часто говорит о своих президентских амбициях. Как считаете, каким президентом он мог бы стать? Смог бы он наладить отношения с Россией?

— Тут надо дожить до времени президентских выборов. Сейчас я вижу, что Разумков ориентируется в первую очередь на Запад как источник легитимности. Я не вижу, чтобы Запад хотел налаживать отношения с Россией.

После встречи Путина с Байденом и Байдена с Зеленским ходило много слухов, но я предпочитаю опираться не на слухи, а на факты. Вспомним, как в 2016 году активно обсуждалась после встречи Нуланд с Сурковым «договорная автономия Донбасса» — ну и где? Из уст самой Нуланд никогда такая формулировка не звучала. Поэтому я осторожно отношусь ко всем слухам.