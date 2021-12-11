«Тот же Залужный, главнокомандующий ВСУ, и другие офицеры, у Савика Шустера и на других шоу, в официальных заявлениях другим СМИ они говорили, что нет никаких российских войск на границе с Украиной. А Залужный пошел еще дальше, сказав: и никогда не было», — напомнил Безсонов.
По его мнению, такая реакция объясняется страхом военных Украины перед реальным военным столкновением с армией России.
В ноябре командование ВСУ несколько раз опровергало публикации американских СМИ о концентрации войск РФ на границе с Украиной.
В начале декабря министр обороны Украины Алексей Резников во время доклада в Верховной Раде заявил о 90 тыс. российских военных, сконцентрированных на украинских границах, а также сообщил, что к январю их станет больше.
По его утверждениям, речь идёт о подготовке «вторжения» РФ.
Кремль неоднократно отмечал, что США и Запад искусственно создают истерику своими безосновательными заявлениями о подготовке «вторжения» России на Украину.